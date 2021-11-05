Медведчук объяснил, почему от восстановления экономических связей Киева и Москвы украинцы только выиграют

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Станислав Молчанов
Восстановление экономического сотрудничества Украины и России – в интересах граждан нашей страны и это записано в программе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук во время встречи с немецкими парламентариями, пишет сайт телеканала "112 Украина".
Виктор Медведчук. Фото: из открытых источников
Он напомнил, что программа "ОПЗЖ" как раз предусматривает восстановление экономического сотрудничества с РФ.
Нардеп также подчеркнул, что нынешняя украинская власть не ищет и не предлагает пути выхода из этого кризиса. В то же время партия "ОПЗЖ" это предложила и продолжает настаивать: нужно сделать все для того. чтобы обеспечить наших людей и создать им нормальные условия жизни.
С визитом к политику сегодня прибыли член Европарламента от Германии доктор Максимилиан Кра (входит в подкомитет по вопросам прав человека), член комитета по внешней политике Бундестага Германии Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер.
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