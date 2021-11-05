Медведчук объяснил, почему от восстановления экономических связей Киева и Москвы украинцы только выиграют

Восстановление экономического сотрудничества Украины и России – в интересах граждан нашей страны и это записано в программе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук во время встречи с немецкими парламентариями, пишет сайт телеканала "112 Украина".

Виктор Медведчук. Фото: из открытых источников

"Украина, к сожалению, являлась и является импортозависимой страной, потому что мы зависимы на 75-80% от других стран мира. В том числе и от Беларуси, и т России и от многих других. У нас не хватает для собственного потребления и обеспечения нормальной жизни наших граждане угля, электроэнергии, а на сегодняшний день не хватает газа. Все, что происходит в стране, как раз происходит из-за того, что власть является профессионально непригодной – которая не может найти пути разрешения этой ситуации", – сказал Медведчук.

Он напомнил, что программа "ОПЗЖ" как раз предусматривает восстановление экономического сотрудничества с РФ.

"Это главный вопрос, и этот вопрос Украина должна решать в интересах своих граждан… Поэтому, когда мы говорим, и в программе нашей партии записано: восстановление прагматичных, выгодных для граждан Украины торгово-экономических отношений, мы исходим именно из этого. Потому что это единственный путь сегодня обеспечить энергетическими ресурсами, обеспечить нормальные условия жизни людей в этот осенне-зимний период 2021-2022 гг. Пока ситуация кризисная, она безвыходная, как мы видим для власти", – отметил политик.

Нардеп также подчеркнул, что нынешняя украинская власть не ищет и не предлагает пути выхода из этого кризиса. В то же время партия "ОПЗЖ" это предложила и продолжает настаивать: нужно сделать все для того. чтобы обеспечить наших людей и создать им нормальные условия жизни.

С визитом к политику сегодня прибыли член Европарламента от Германии доктор Максимилиан Кра (входит в подкомитет по вопросам прав человека), член комитета по внешней политике Бундестага Германии Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер.

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