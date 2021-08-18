Бузинарский: гибель мэра Кривого Рога и уголовное дело против Медведчука – это звенья одной цепи



















Экс-заместитель главы Департамента спецопераций МВД, руководитель Ровенской организации партии ОПЗЖ Михаил Бузинарский в эфире телеканала "Перший Нелалежний" заявил о том, что погибший мэр Кривого Рога Константин Павлов не обращался в правоохранительные органы, потому что не доверял системе, а также о том, что данная трагедия и дело против оппозиционного политика Виктора Медведчука является звеньями одной цепи.

Михаил Бузинарский. Фото из открытых источников

"Все мы знаем погибшего, как человека высокопорядочного. Конечно, если бы для него на одних весах стояло его благополучие, а на других весах – жизнь членов его семьи, то он бы без сомнения выбрал бы жизнь членов своей семьи. Но давайте посмотрим на другое – где были правоохранительные органы и почему он туда не обратился?" – отметил он.

По мнению Бузинарского, у погибшего Павлова не было доверия к нынешней правоохранительной системе, "потому что, если бы правоохранительная система работала четко, слажено и честно, самое главное, а не так, как сейчас в результате многолетних реформирований и трансформаций, которые нам устраивают так называемые иностранные партнеры, никто не верит правоохранителям и его поступок очень логичен".

"К сожалению, то, что все наши граждане хотели видеть – демократия, плюрализм мнений, свободное волеизъявление, свободный выбор пути нашего развития, который необходим нашим гражданам, а не иностранным хозяевам, которые наживаются на нашей стране, не состоялся. Все это началось еще при прошлой власти, когда возбуждались уголовные дела против представителей партии "За життя", потом "ОПЗЖ". Эти дела расследуются до сих пор, находятся в судах, но своего подтверждения там не находят. Этот путь продолжила новая власть, которая на выборах заявляла о демократических принципах. О том, что никто не будет наказан. Не будут закрываться телеканалы, которые тоже непонятно почему признаны решением СНБО террористическими. Не будут возбуждаться головные дела. А мы знаем, что главный представитель оппозиции Виктор Владимирович Медведчук арестован и уже не первый месяц вынужден быть изолированным от общества. И вот в контекст этого логически ложится и недавнее событие, о котором мы говорим. Это все звенья одной цепи", — добавил он.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Юрий Загородний не верит в самоубийство мэра Кривого Рога Константина Павлова. Юрий Загородний отметил, что запомнил Павлова как сильную личность, волевого и целеустремленного человека. Но, по словам парламентария, около месяца назад Константин Павлов жаловался на то, что в город прислали комиссию, которая пытается найти недостатки в работе мэрии. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что СМИ узнали новые подробности смерти мэра Кривого Рога. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!