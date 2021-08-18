Бузинарский: гибель мэра Кривого Рога и уголовное дело против Медведчука – это звенья одной цепи

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Станислав Молчанов
Экс-заместитель главы Департамента спецопераций МВД, руководитель Ровенской организации партии ОПЗЖ Михаил Бузинарский в эфире телеканала "Перший Нелалежний" заявил о том, что погибший мэр Кривого Рога Константин Павлов не обращался в правоохранительные органы, потому что не доверял системе, а также о том, что данная трагедия и дело против оппозиционного политика Виктора Медведчука является звеньями одной цепи.
Михаил Бузинарский. Фото из открытых источников
По мнению Бузинарского, у погибшего Павлова не было доверия к нынешней правоохранительной системе, "потому что, если бы правоохранительная система работала четко, слажено и честно, самое главное, а не так, как сейчас в результате многолетних реформирований и трансформаций, которые нам устраивают так называемые иностранные партнеры, никто не верит правоохранителям и его поступок очень логичен".
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Юрий Загородний не верит в самоубийство мэра Кривого Рога Константина Павлова. Юрий Загородний отметил, что запомнил Павлова как сильную личность, волевого и целеустремленного человека. Но, по словам парламентария, около месяца назад Константин Павлов жаловался на то, что в город прислали комиссию, которая пытается найти недостатки в работе мэрии. Подробно об этом читайте в нашей статье.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что СМИ узнали новые подробности смерти мэра Кривого Рога. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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