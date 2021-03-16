Малюська о "суде в смартфоне": Система уже почти готова к применению

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Лиза Снисар
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что система электронного уголовного производства уже почти готова к применению. Введение "суда в смартфоне" предусмотрено президентским законопроектом №5246, который появился на сайте парламента в понедельник. Об этом говорится на правительственном портале 16 марта.
Денис Малюська - фото из открытых источников
По словам Малюськи, пользователями системы будут как правоохранители, так и сторона обвинения и защиты. Сама система уже почти готова к работе.
Также Малюська отметил, что закон будет способствовать повышению эффективности уголовного процесса, и облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты.
В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только в следственных или прокуроров, физически приехав к ним.
Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине "суда в смартфоне". Такую новинку планируют внедрить по аналогии с другими государственными услугами в смартфоне. Как рассказал гарант, таким образом большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн. Предполагается, что это должно ускорить судебный процесс, минимизировать коррупцию и возможности для злоупотреблений.
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