Малюська о "суде в смартфоне": Система уже почти готова к применению

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что система электронного уголовного производства уже почти готова к применению. Введение "суда в смартфоне" предусмотрено президентским законопроектом №5246, который появился на сайте парламента в понедельник. Об этом говорится на правительственном портале 16 марта.

По словам Малюськи, пользователями системы будут как правоохранители, так и сторона обвинения и защиты. Сама система уже почти готова к работе.

"Система электронного уголовного производства уже почти готова для применения в уголовных производствах, находящихся в НАБУ, САП и ВАКС, и ожидает только законодательного урегулирования для начала работы", — сообщил министр.

Также Малюська отметил, что закон будет способствовать повышению эффективности уголовного процесса, и облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты.

"Уменьшится чрезмерная бюрократизация процессов. Ведь упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров. Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде", — говорится в сообщении.

В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только в следственных или прокуроров, физически приехав к ним.

Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине "суда в смартфоне". Такую новинку планируют внедрить по аналогии с другими государственными услугами в смартфоне. Как рассказал гарант, таким образом большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн. Предполагается, что это должно ускорить судебный процесс, минимизировать коррупцию и возможности для злоупотреблений.