Ляшко прокомментировал информацию Шмыгаля о прививках всех зарегистрированных в "Дії"

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Ольга Чародий
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинировать от коронавируса зарегистрированных в "Дии" граждан будут только из приоритетных групп, поскольку вакцины для всех желающих нет. Об этом Ляшко во время прямого эфира в Instagram рассказал Радио Свобода.
Виктор Ляшко (фото из открытых источников)
Он добавил, что чиновники делают все возможное, чтобы начать
вакцинацию людей, которые записаны в лист ожидания в приложении "Дія"
на этих выходных.
Ранее председатель правительства Денис Шмыгаль анонсировал,
что зарегистрированные в приложении "Дия" желающие получить прививку
смогут это сделать уже с этих выходных.
Напомним, на заседании СНБО 2 апреля рассматривался вопрос темпов вакцинации от коронавируса в Украине. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. "У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который отразит решение СНБО, что касается вакцинации нашего населения", – сказал он. По его словам, что на заседании рассматривался вопрос таможни – десять контрабандистов в течение определенного времени двинулись экономическую мощь Украины, поэтому против них были введены санкции.Ранее глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал об опасности нововыявленного южноафриканского штамма коронавируса. По словам специалиста, с его появлением Украину "ждут еще более сложные испытания".
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