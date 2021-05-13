logo
Русский Українська

BTC/USD

50197.96

ETH/USD

3956.74

LTC/USD

326.97

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Ляшко прокомментировал информацию Шмыгаля о прививках всех зарегистрированных в "Дії"
commentss НОВОСТИ Все новости

Ляшко прокомментировал информацию Шмыгаля о прививках всех зарегистрированных в "Дії"

Ранее председатель правительства Денис Шмыгаль анонсировал, что зарегистрированные в приложении "Дия" желающие получить прививку смогут это сделать уже с этих выходных

сегодня, 02:33
Автор:

Ольга Чародий

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинировать от коронавируса зарегистрированных в "Дии" граждан будут только из приоритетных групп, поскольку вакцины для всех желающих нет. Об этом Ляшко во время прямого эфира в Instagram рассказал Радио Свобода.

Ляшко прокомментировал информацию Шмыгаля о прививках всех зарегистрированных в "Дії"

Виктор Ляшко (фото из открытых источников)

"Есть все желающие и есть способности системы здравоохранения и наличие вакцин в Украине. Сегодня 500 тысяч доз вакцины у нас нет для того, чтобы провакцинировать всех желающих в приложении", — говорится в сообщении.

Он добавил, что чиновники делают все возможное, чтобы начать вакцинацию людей, которые записаны в лист ожидания в приложении "Дія" на этих выходных.

Ранее председатель правительства Денис Шмыгаль анонсировал, что зарегистрированные в приложении "Дия" желающие получить прививку смогут это сделать уже с этих выходных.

Напомним, на заседании СНБО 2 апреля рассматривался вопрос темпов вакцинации от коронавируса в Украине. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. "У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который отразит решение СНБО, что касается вакцинации нашего населения", – сказал он. По его словам, что на заседании рассматривался вопрос таможни – десять контрабандистов в течение определенного времени двинулись экономическую мощь Украины, поэтому против них были введены санкции.

Ранее глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал об опасности нововыявленного южноафриканского штамма коронавируса. По словам специалиста, с его появлением Украину "ждут еще более сложные испытания".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/COx93MXnk5j/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ