Ляшко прокомментировал информацию Шмыгаля о прививках всех зарегистрированных в "Дії"

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинировать от коронавируса зарегистрированных в "Дии" граждан будут только из приоритетных групп, поскольку вакцины для всех желающих нет. Об этом Ляшко во время прямого эфира в Instagram рассказал Радио Свобода.

Виктор Ляшко (фото из открытых источников)

"Есть все желающие и есть способности системы здравоохранения и наличие вакцин в Украине. Сегодня 500 тысяч доз вакцины у нас нет для того, чтобы провакцинировать всех желающих в приложении", — говорится в сообщении.

Он добавил, что чиновники делают все возможное, чтобы начать вакцинацию людей, которые записаны в лист ожидания в приложении "Дія" на этих выходных.

Ранее председатель правительства Денис Шмыгаль анонсировал, что зарегистрированные в приложении "Дия" желающие получить прививку смогут это сделать уже с этих выходных.

а заседании СНБО 2 апреля рассматривался вопрос темпов вакцинации от коронавируса в Украине.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. "У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который отразит решение СНБО , что касается вакцинации нашего населения", – сказал он. По его словам, что на заседании рассматривался вопрос таможни – десять контрабандистов в течение определенного времени двинулись экономическую мощь Украины, поэтому против них были введены санкции.

Напомним, н

глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал об опасности нововыявленного южноафриканского штамма коронавируса. По словам специалиста, с его появлением Украину "ждут еще более сложные испытания".

Ранее

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!