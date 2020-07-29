Ликвидация КСУ через референдум: эксперты оценили предложение Саакашвили

Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили предлагает вынести на всеукраинский референдум вопрос ликвидации Конституционного суда Украины и создания Конституционной палаты в Верховном суде. В эксклюзиве “Комментариев” эксперты оценили эту инициативу, ответив, в чем ее плюсы и минусы





“Чистый популизм”





Народный депутат VIII созыва, юридический и политический эксперт Игорь Алексеев отмечает, что идея ликвидации Конституционного суда Украины (КСУ) и передачи функций в Конституционную палату Верховного суда – не нова.

"С ней более 20 лет носятся разные эксперты и политики, – говорит Игорь Алексеев. – По моему мнению, такое предложение сейчас является чистым популизмом. Такая "реформа" не решит ряд острых вопросов в судебной системе. Деятельность КСУ в нынешнем виде – точно не является самой острой проблемой в судебной системе. Однозначно это не тот вопрос, который в первую очередь должен стоять на повестке дня действующей власти. Происходящее – это имитация процесса работы".

Эксперт подчеркивает, что куда важнее было бы говорить об исключении политической составляющей в процессе формирования КСУ, об усилении институционных способностей суда, чтобы он максимально оперативно, без затягивания, рассматривал важные обращения.

"К тому же, ликвидация КСУ – это две сессии в парламенте, обязательные 300 голосов, плюс всеукраинский референдум, с помощью которого Конституция Украины еще ни разу не менялась, – акцентирует Игорь Алексеев. – Я категорически не поддерживаю и идею как таковую, и вынесение подобных вопросов на референдум. При низкой правовой грамотности граждан подобного рода референдумы могут превратиться в бутафорию. Не говоря уже о том, что проведение референдума – дорогостоящее удовольствие. По самым скромным оценкам, один такой плебисцит обойдется казне в 1 млрд грн. Лучше бы Саакашвили показал пути, где госбюджет может деньги заработать, а не предлагать идеи, как их неаргументированно потратить".





Шансы на поддержку депутатов





Политолог Максим Джигун напоминает, что судебная система в Украине создавалась не в последнюю очередь таким образом, чтобы удовлетворять интересы конкретных высокопоставленных лиц. И сама архитектура того же КСУ, его состав, форма назначения судей, сфера ответственности созданы так, чтобы в случае необходимости (и политической воли) принимать решения, нужные властной верхушке.

"КСУ всегда был палочкой-выручалочкой. С его помощью узаконивали не совсем конституционные решения Верховной Рады, – поясняет эксперт. – В существовании КСУ будет всегда заинтересована действующая власть. В том числе президент – при условии, что имеет поддержку в парламенте. Ведь состав КСУ фактически на две трети формируется президентом. Шесть судей отбирает глава государства, шесть – ВР, шесть - сами судьи. И при прошлой власти, и при нынешней, президент фактически контролировал 12 судей из 18. А потому инициатива Саакашвили вряд ли будет поддержана именно действующей властью".

При этом, отмечает Максим Джигун, Саакашвили прав, что нужно реформировать судебную ветвь власти. Продумывать инструмент, как сделать ее более мобильной, независимой, честной.

"Но для этого нужны реально действующие механизмы, а не просто ликвидация одного органа и создание другого. Нужен конкретный подход касательно вообще судебной ветви власти, – подчеркивает политолог. – К тому же, вынесение вопроса ликвидации КСУ на референдум выглядит нелогичным. Вряд ли общество у нас настолько квалифицировано, чтобы ответить на этот специализированный вопрос. К тому же, даже референдум сам по себе не даст 300 голосов в Раде, необходимым для изменений Конституции. А нынешний состав парламента вряд ли поддержит ликвидацию КСУ. Исходя из вышесказанного, предложение Саакашвили – чистой воды популизм, попытка вернуться в активный политический дискурс".



“Много шума из ничего”

Политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что в такой постановке проблемы предложение Саакашвили – имитация деятельности, ничего более.

"Ликвидация одной структуры и создание ее аналога под другой вывеской, в принципе, не способна дать результат. В Украине это невозможно по определению, – поясняет эксперт. – Позитивного опыта такого рода пертурбаций у нас нет. И он вряд ли появится. Предлагая подобный вариант, грузин не работает на Украину, а преследует свои собственные цели. Главный принцип: много шума из ничего".

По словам Павла Рудякова, гипотетически позитив мог бы возникнуть на уровне кадрового обеспечения новой структуры.

"У нас, однако, новые кадры еще нигде и никогда не оказывались лучше старых, – отмечает политолог. – В судебной системе – тем более. От Саакашвили не приходилось ждать ничего, кроме прожектерства и пиара. Что он и подтверждает".

Напомним, ранее Саакашвили предлагал полностью изменить систему судов и более чем в три раза уменьшить их количество





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