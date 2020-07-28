Саакашвили представил новую судебную реформу

Глава исполкома Нацсовета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили предлагает полностью изменить систему судов и более чем в три раза уменьшить их количество. Как рассказал сам экс-президент Грузии на видео, размещенном на его странице в Facebook, судебная реформа в любом случае не будет проведена, если "не будет создана широкая общественная коалиция вокруг президента и Верховной Рады с конкретной целью - полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу".

Также Саакашвили говорит, что сама система изнутри себя не поменяет, ведь на всех уровнях власти имеет своих людей.

Но в то же время он хочет опереться на людей, которые "реально хотят перемен".

"Поэтому мы обязательно прорвем эту пропасть, и в Украине обязательно состоится исчерпывающая судебная реформа, даже если для этого нужно будет использовать инструменты прямой демократии", - подчеркнул Саакашвили.

Как сообщали "Комментарии" ранее, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что чиновники и "феодалы" на местах готовятся "к отколу от Украины" в процессе местных выборов.









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