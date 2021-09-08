68% загрязнения Черного моря - это пластик, - заявление министра экологии

В Украине лишь 9% пластика за прошлый год было переработано. Об этом министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский рассказал порталу "Комментарии". Остальные пластика находится в окружающей среде в различном виде.

Пластик в Черном море, фото с открытых источников

"Что-то расплавилось, то вообще еще не началось разлагаться, то перепутали животные с пищей и он уже внутри. Где-то мы съели ту рыбу и он внутри нас этот пластик. Очень много таких случаев, когда случаются отравления пластиком", — говорит министр экологии.

В реках и морях в Украине встречаются пластиковая посуда, салфетки, маски. В частности, после обращения президента Румынии Клауса Йоханниса к украинскому президенту Владимиру Зеленскому относительно загрязнения реки Тиса, обнаружили в основном пластиковые бутылки, но и было много другого пластикового мусора пакеты, салфетки и тому подобное. Справедливости ради министр добавляет, что пластик был не только украинского происхождения, но и румынского. Согласно исследованиям защитников природы, примерно тысяча животных ежегодно погибают от употребления пластика — когда путают пищу с пластиком.

"68% загрязнения Черного моря — это пластик. Где-то к 2050 году отношение к биоресурсов в морях будет равно количеству пластика. Уже сейчас можно увидеть в наших реках, которые постепенно превращаются в мусоропроводы. На самом деле, здесь простых и быстрых решений нет", — добавляет Абрамовский.

По словам министра экологии, загрязнение окружающей среды зависит и от сознания людей, и устоявшиеся практики обращения с мусором.

В Украине с 10 марта 2022 вступит в силу запрет на использование в торговле тонких (толщина стенок 15-50 микрометров), оксоразлагающих (содержат добавки, благодаря которым быстрее распадаются на микропластик) и сверхтонких пластиковых пакетов. ... Все остальные пластиковые пакеты будут запрещены.

Напомним, министр экологии заявил, что запретят в Украине после пластиковых пакетов без этого можно обойтись.

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