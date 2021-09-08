68% загрязнения Черного моря - это пластик, - заявление министра экологии

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Хмільовська Інна
В Украине лишь 9% пластика за прошлый год было переработано. Об этом министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский рассказал порталу "Комментарии". Остальные пластика находится в окружающей среде в различном виде.
Пластик в Черном море, фото с открытых источников
В реках и морях в Украине встречаются пластиковая посуда, салфетки, маски. В частности, после обращения президента Румынии Клауса Йоханниса к украинскому президенту Владимиру Зеленскому относительно загрязнения реки Тиса, обнаружили в основном пластиковые бутылки, но и было много другого пластикового мусора пакеты, салфетки и тому подобное. Справедливости ради министр добавляет, что пластик был не только украинского происхождения, но и румынского. Согласно исследованиям защитников природы, примерно тысяча животных ежегодно погибают от употребления пластика — когда путают пищу с пластиком.
По словам министра экологии, загрязнение окружающей среды зависит и от сознания людей, и устоявшиеся практики обращения с мусором.
В Украине с 10 марта 2022 вступит в силу запрет на использование в торговле тонких (толщина стенок 15-50 микрометров), оксоразлагающих (содержат добавки, благодаря которым быстрее распадаются на микропластик) и сверхтонких пластиковых пакетов. ... Все остальные пластиковые пакеты будут запрещены.
Напомним, министр экологии заявил, что запретят в Украине после пластиковых пакетов без этого можно обойтись.
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