Кузьмин о "перекрестном допросе" Медведчука и Порошенко: УПК не содержит таких понятий

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин отреагировал на "перекрестный допрос" Виктора Медведчука и Петра Порошенко. Политик посоветовал представителям ГБР прочесть УПК. Об этом он написал в своем блоге, пишет "112 канал".

Ренат Кузьмин (фото из открытых источников)

По словам бывшего прокурора, а ныне нардепа, УПК Украины не содержит таких понятий и словосочетаний, как "перекрестный допрос".



"Какой "перекрестный допрос" Медведчука и Порошенко? Какая "очная ставка" между ними? Что Вы несете, дяди и тети из ГБР? Вы УПК читали? Где, в какой статье вы такое вычитали? УПК не содержит таких понятий, таких словосочетаний в кодексе нет",- заявил политик.

Также нардеп намекнул на непрофессионализм людей, делающих такие заявления и посоветовал им почитать УПК.

"Для Вас "перекрестный" – это когда крестником вышивают? Или когда перекреститься нужно, если кажется? А "очная", в смысле, не Заочная? А, если вы имели в виду "одночасовой допрос", то ничего у вас не получится. "Почему? УПК почитайте. Там все написано. Впрочем, для вашей власти, что перекрестный, что одновременный, что очный, что Заочный... пропал дом", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кузьмин отреагировал на меру пресечения пятому президенту. Возникли вопросы к судебным процессам по избранию мер главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку и бывшему президенту Петру Порошенко, потому что в деле Медведчука суд принял решение за 30 минут, тогда как по делу Порошенко судья колебался два дня. Как сообщил депутат Кузьмин, в день, когда должны были принять решение по Порошенко, судья получил пять разных команд от начальников.

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