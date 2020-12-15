Зеленский не пользуется тем, что Медведчук и Путин на равных, - Кузьмин

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Ольга Чародий
Действующая украинская власть по какой-то странной, необъяснимой
причине делает всё, чтобы не пойти на встречу инициативам ОПЗЖ и Виктора Медведчука.
Об этом заявил в эфире телеканала
"112 Украина" народный депутат Украины от "Оппозиционной
платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин.
ФОТО: Из открытых источников
По словам чиновника, при этом Медведчук это не подчиненный
Путина, не пророссийский политик, как его пытаются выставить.
Напомним, "Комментарии" писали, что как заявил Виктор Медведчук в интервью телеканалам, пока нынешняя украинская власть, находясь под внешним управлением, упорно не хочет закупать российскую вакцину от коронавируса или производить ее на территории нашей страны, "Спутник V" уже закупили Венгрия, Израиль, Китай, Южная Корея, Аргентина и десятки других стран.
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