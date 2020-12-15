Зеленский не пользуется тем, что Медведчук и Путин на равных, - Кузьмин

Действующая украинская власть по какой-то странной, необъяснимой причине делает всё, чтобы не пойти на встречу инициативам ОПЗЖ и Виктора Медведчука. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин.

ФОТО: Из открытых источников

"Но в отличие от нас всех и в отличие от многих президентов в мире, Медведчук с Путиным на равных: они кумовья, они много лет дружат, они на равных общаются, они могут решать любые вопросы", — считает Кузьмин.

По словам чиновника, при этом Медведчук это не подчиненный Путина, не пророссийский политик, как его пытаются выставить.

"Это украинский политик, который отстаивает интересы украинского народа. В случае с вакциной он отстаивает интересы украинского народа, отстаивая здоровье нации. На самом деле, это — работа президента страны. А президент Зеленский эту работу не делает. За него эту работу выполняет Медведчук", - добавил Кузьмин.

Напомним, "Комментарии" писали, что как заявил Виктор Медведчук в интервью телеканалам, пока нынешняя украинская власть, находясь под внешним управлением, упорно не хочет закупать российскую вакцину от коронавируса или производить ее на территории нашей страны, "Спутник V" уже закупили Венгрия, Израиль, Китай, Южная Корея, Аргентина и десятки других стран.











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