"Я считаю, что власть поступает преступно": Медведчук об отказе Украины от российской вакцины

Пока нынешняя украинская власть, находясь под внешним управлением, упорно не хочет закупать российскую вакцину от коронавируса или производить ее на территории нашей страны, "Спутник V" уже закупили Венгрия, Израиль, Китай, Южная Корея, Аргентина и десятки других стран. Об этом заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалам.

Виктор Медведчук. Фото: 112.ua

"Зачем нужна вакцина? Для того, чтобы вакцинироваться. Зачем вакцинироваться? Чтобы сберечь здоровье наших граждан. Но власть этого не понимает, и наша главная задача — разъяснить людям, какая власть сегодня в Украине и какие цели и задачи она ставит. Потому что эта аргументация, которая сейчас звучит, примитивна и абсурдна: "Нет вакцины, мы будем ждать настоящую вакцину, мы будем ждать реальную вакцину". Эта вакцина в развитых странах, как заявил премьер, не применяется. Я рад за него, что он считает Украину развитой страной. Только как быть тогда с оценками той же Венгрии, куда завезена уже эта вакцина? Израиль? Как быть с тем, что Южная Корея подписала договор с РФПИ на производство 150 млн доз вакцины в 21 году, и производство на территории Южной Кореи? Как быть с теми предприятиями, которые начнут производство вакцины в Китае, Индии, Бразилии? Вчера было заявление о том, что 10 млн доз закуплено Аргентиной, и президент Аргентины первым собирается себя привить. Это все "не развитые страны", конечно же. В мыслях этого премьер-министра это обстоит именно так. Более того, даже ЕС своим решением определил, что если речь идет о рынке ЕС, то надо заключение специальной европейской комиссии, которая определяет как регистратор этого медпрепарата на территории ЕС. А если речь идет о том, что какая-то страна в силу своих национальных особенностей захочет приобрести эту вакцину, то никто препятствовать этому не будет", — сказал политик.

"Более того, в России 5 декабря началась массовая вакцинация, это первая страна в мире. Через несколько дней объявили о вакцинации в Великобритании, где произведена вакцина "Астра", кстати, эффективность которой 70%, но это допускается ВОЗ. Все, что выше 65%, может иметь место. Вакцина "Спутник V" – 95%, "Модерна" – 94,5%, "Пфайзер" – 95%. Сегодня поступило сообщение о том, что РФПИ, центр Гамалея как научный автор разработки этой вакцины, договорились о совместных действиях по применению "Астры" и "Спутник V". Но Британия не член ЕС и, наверно, тоже не очень "развитая" страна в понимании этого уникального премьер-министра, которого нам дал Бог. И который, к сожалению, еще находится на своем посту. Эта ситуация до комичного смешна, если бы она не касалась жизни и здоровья наших людей", — добавил Медведчук.

Политик напомнил, что производством российской вакцины в Украине может заняться харьковское предприятие "Биолик". Кроме этого, оно также может производить вакцину на экспорт. Однако для этого потребуется разрешение регистратора.

"Без регистратора они этого не сделают. А как вы думаете, Украина даст разрешение на производство этой вакцины, даже на экспорт для третьих стран? Я думаю, что мы отвечаем на этот вопрос с вами одинаково. Но это не означает, что наша партия будет вести только разъяснительную работу, это далеко не так. Мы не будем просто разъяснять людям, что власть уничтожает наших людей. А почему уничтожает, я вам объясню очень просто. Когда я приехал в прошлый раз, после встречи с Путиным, и мы договорились о том, что Украина может приобрести вакцину "Спутник V", то смертность была где-то на уровне 90-110 человек в день. Последняя статистика: позавчера – 266, вчера – 282 умерших. А как начали спекулировать на цифрах заболеваемости ежедневных. А просто сопоставьте, сколько было проведено тестов и сколько установлено тех, которые заболели. И вы увидите, что когда 15-17 тыс. заболевших, это 67-70 тыс. тестов. А когда показывают 8-10-11 – это 3-40 тыс. тестов. Т.е. и этот вопрос уже регулируют. Для чего? Это же прямой обман наших граждан, который ведет к тому, что то, что угрожает национальной безопасности (а здоровье и жизнь людей - это именно главный объект национальной безопасности), игнорируется властью. Власть пытается сегодня сделать то, чего не должна делать. Я считаю, что власть поступает преступно в этом контексте. Потому что надо покупать, надо производить то, что есть, как средство, которое признано во всем мире. Я перечислил страны, возможности. В январе-феврале будет произведено 7 млн доз в России. Более того, они выйдут на 10-15 млн", — резюмировал Виктор Медведчук.





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