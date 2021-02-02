Политическое будущее Разумкова: президентский амбиции или отвлечение внимания

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

Многие восприняли видео в качестве старта Разумкова как "сольного" политика, вне "Слуги народа". Хоть сам он об этом не заявлял. Возможность отдельного политического плавания попало в поле зрение политологов — для читателей “Комментариев” свою точку зрения о перспективах Разумкова высказали украинские эксперты.



"Внеочередные выборы в Раду — реальная перспектива"

Политолог Кирилл Сазонов считает, что ролик Дмитрия Разумкова действительно можно рассматривать как заявку на самостоятельную политическую карьеру.

"Он давно уже ведет свою игру и теперь просто демонстрирует это наглядно, — подчеркивает политолог. — Рейтинг партии "Слуга народа" достаточно низкий и разговоры о внеочередных выборах в Верховную Раду заставляют политиков принимать такие решения. Тем более, если рассматривать ситуацию в контексте рейтингов доверий к политикам".

На первом месте, напоминает Кирилл Сазонов, остается действующий президент Владимир Зеленский. А за ним достаточно близко идет тройка кандидатов, которым больше всего доверяют украинцы. Это Виталий Кличко, Владимир Гройсман и Дмитрий Разумков.

"При этом Кличко остается в фокусе СМИ благодаря своему посту мэра столицы, Гройсман достаточно активно присутствует в медийном пространстве с критикой ошибок действующего Кабмина и альтернативными предложениями по развитию экономики, а Разумкова мы видим только на заседаниях согласительного совета или на сессиях Верховной Рады. Вот он и решил исправить этот недостаток, запустив первый ролик. Что лишний раз подтверждает — внеочередные выборы в Верховную Раду это вполне реальная перспектива", — подчеркивает политолог.

По мнению Кирилла Сазонова, примкнуть к Разумкова, если он официально начнет "самостоятельное плаванье", может часть фракции "Слуга народа", которая была изначально ориентирована на него.

"Разумков будет делать ставку на имидж директора"

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко отмечает: "Разумков действительно готовит свой политический проект, о чём говорит ряд косвенных факторов. Скорее всего, он будет на корабле до конца, делая такой шаг уже в момент максимальной эрозии".

По словам Ярослава Божко, в СН есть группа депутатов, называемых условно центристами и ассоциируемых с Разумковым. И они — самые вероятные участники его команды. Он также подчеркивает, что многое будет зависеть от момента выхода: будет ли это под президентские выборы, либо под досрочные парламентские.

"Уже сейчас говорят о встречах Разумкова с потенциальными спонсорами, — продолжает политконсультант. — Однако вряд ли можно быть уверенным, в том, что ему удастся что-либо масштабное без владельцев самых крупных национальных телеканалов. Потому успех проекта Разумков напрямую зависит от того, насколько заинтересуются им люди из окружения Сергея Левочкина, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука или Рината Ахметова".

Ярослав Божко считает, что Разумков будет делать ставку на имидж "директора", управленца, что уже видно в общих чертах по его первому ролику.

"Тем не менее, такая явная заявка уже сейчас может оказаться фальстартом, если против него начнут минусовую кампанию", — прогнозирует эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", в сети уже нашли несколько знаков, которые указывают на то, что спикер довольно прозрачно намекнул на свои президентские амбиции: в видео, кроме него, нет других людей, все вопросы он решает сам, а отдельный акцент сделан на зелено-белой табличке "Выход".





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