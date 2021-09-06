Кто попал в пятерку самых влиятельных политиков Украины

В Украине наступает новый политический сезон. В ТОП самых влиятельных политиков в стране попали президент Украины Владимир Зеленский, председатель политсовета "ОПЗЖ", лидер оппозиции Виктор Медведчук, спокойно отстаивающий свои убеждения, борясь за снижение тарифов для украинцев и восстанавливая свое имя в судах, экс-президент Петр Порошенко, мечтающий вернуться в кресло главы государства, мэр Киева Виталий Кличко, уставший от внимательности силовиков, которые взволнованы из-за многомилионных хищений и действующий спикер парламента Дмитрий Разумков, который может внезапно ворваться в осеннюю вакханалию, пишет издание "Вести".

Пятерка самых влиятельных политиков Украины, фото с открытых источников

Владимир Зеленский

Для президента Украины нынешняя осень станет серьезным испытанием на прочность. Низкие зарплаты и пенсии, высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, постоянно дорожающие продукты — украинцев не радует много факторов. Но недовольство у народа своим главой государства достигнет критической точки осенью, ведь Зеленский фактически ввел в стране цензуру, запустил режим санкций против неугодных, подчинил себе силовой блок страны, судебную ветвь власти. Расправившись с независимыми СМИ он принялся за оппозицию, пытаясь посадить за решетку Виктора Медведчука, что было достаточно непредусмотрительно с его стороны.

Петр Порошенко

Бывший президент Украины в курсе, что осень — лучшее время для народных волнений по той или иной наболевшей причине. Для него осень 2014 года была очень успешной — фактически привела его в президентское кресло. Порошенко будет делать все, чтобы не просто мобилизировать свой электорат, вести с президентом борьбу за националистические организации, но и перетянуть на свою сторону тех, кто еще недавно с наивной радостью ставил галочку напротив фамилии "Зеленский" в избирательном бюллетене на президентских выборах.

Виктор Медведчук

Самый сдержанный политик в компании осенних бунтарей. Возможно потому, что, благодаря последовательной позиции и идеалам, которым он не изменял с момента своего прихода в политику, ему не нужно, в отличие от тех же Зеленского и Порошенко, судорожно метаться в попытках привлечь украинцев на свою сторону. У него устойчивое электоральное ядро — весь Юго-Восток страны. А его предложения об улучшении социально-экономической ситуации в Украине, добрососедских отношениях с другими странами, в том числе, с Россией, план по установлению мира на Донбассе находят все больше сторонников во всех ее областях.

Виталий Кличко

Столичный градоначальник, судя по всему решил, что кресла мэра для него уже мало, разгуляться негде. Устал бороться с вечно падающими столбами, мостами, многочасовыми пробками и прочей киевской суетой, Виталий Владимирович замахнулся сразу на пост президента. Кличко позволяет себе публично критиковать президента, собирать митинги и акции протеста на Банковой.

Дмитрий Разумков

Едва ли не единственный по сей день привлекательный своей ясностью мыслей и аккуратностью высказываний народный депутат от "Слуги народа". Разумков каждый день критикует политику президента Зеленского по санкциями СНБО на некоторых каналах. На самом же деле Разумков специально подначивает Зеленского отправить его в отставку, чтобы спровоцировать политический кризис в Украине.

Напомним, недавно партия Порошенко назвала имя своего кандидата на мэрских выборах в Харькове: какие неожиданности могут произойти.

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