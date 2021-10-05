Кто из украинских политиков больше всех говорит неправду, - рейтинг

Специалисты фактчекинговый проекта VoxCheck, отслеживающего и проверяющего высказывания политических деятелей и лидеров мнений, составили рейтинг топ-политиков, которые на протяжении 2020 года говорили больше всего неправды и манипулировали. Главной целью такого рейтинга называют привлечение внимания общества к словам, которые политики озвучивают для СМИ.

Кто из украинских политиков больше всех говорит неправду - фото из открытых источников

Так, по данным VoxCheck, больше всего неправды в прошлом году звучало из уст депутата "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадима Рабиновича. В 34 цитатах политика было 67,6% неправды, 26,5% манипуляций и только 5,9% правды.

На втором месте в рейтинге фактчекингового проекта — Нестор Шуфрич, который также является членом партии ОПЗЖ. В 33 цитатах народного депутата звучал 51,5% неправдивых высказываний, 12,1% преувеличений, 30,3% манипуляций и 6,1% правды.

Третью позицию рейтинга занял Александр Дубинский, который ранее являлся членом партии "Слуга народа". Из его уст в 2020 году прозвучало 70,8% неправды, 22,9% манипуляций и 6,3% правды.

Кроме того, в рейтинг вошли: Александр Качный, Ренат Кузьмин, Юрий Бойко, Наталья Королевская, Юлия Тимошенко, Игорь Палица, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Давид Арахамия и другие политики.



В VoxCheck также отметили, что наибольшее представительство в рейтинге имеют партии ОПЗЖ и "Слуга народа" и всего на немного от них отстает "Батькивщина" и "Европейская солидарность".





Специалисты проекта подчеркнули, что рейтинг составлялся путем просмотра всех главных политических ток-шоу в 2020 году, а также отбора из них фактологических цитат — тех, которые можно проверить. По крайней мере одна фактологическая цитата была у 42 политиков, но VoxCheck отобрали из них 21 — тех, у кого было хотя бы десять цитат. В рейтинг не вошли цитаты без вердикта или технические ошибки. Всего в рейтинге представлено и проанализировано 736 цитат.

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