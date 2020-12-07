Кто бьет по Татарову: мнения экспертов

Facebook удалил аккаунт заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова после поста о внешнем управлении (в ракурсе его противостояния с НАБУ и недавнего пикета с требованием его отставки).

Олег Татаров





О том, кто и почему бьет по Татарову, о развитии ситуации и так ли верны заявления о внешнем управлении рассказали украинские эксперты.

"Мелкие пакости"

Политолог, эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев уверен, что заявления о внешнем управлении Украиной нашими западными партнерами и кредиторами оправданы на 100%.

"Собственно, ситуация с Татаровым это подтверждает, – отмечает эксперт. – Стоило ему заговорить о внешнем управлении, как на него натравили НАБУ, являющееся частью "антикоррупционной вертикали", не подконтрольной украинским властям. А потом ещё и страницу в Facebook удалили, "чтоб неповадно было". Как видим, структуры внешнего управления не гнушаются даже мелкими пакостями в отношении тех представителей украинской власти, которые решаются их обличать".

Что же касается обличения со стороны представителей экспертного сообщества и СМИ, на это американцам и их марионеткам плевать, считает политолог.

"Любые слова неугодного политолога или журналиста о внешнем управлении они могут просто объявить "фейк ньюс" — и дело с концом", – поясняет Даниил Богатырев.

"Заявления Татарова бьют по отношениям с Западом"

По мнению политтехнолога Александра Кондратенко, прежде чем "разбирать на молекулы" заявление Татарова о внешнем управлении, было бы правильным обратить внимание на то, в каких средствах массовой информации такие же месседжи озвучиваются всё чаще последние полгода.

"СМИ, принадлежащие Виктору Медведчуку, разгоняют данную тему практически во всех эфирах. А тезис "внешнее управление" один-два раза должен прозвучать обязательно, – говорит эксперт. – Также стоит посмотреть в недалекое прошлое: кому служил/прислуживал один из ключевых должностных лиц милиции времен Евромайдана Олег Татаров. В последние годы он был адвокатом таких одиозных фигур, как депутат Вадим Новинский (Новинский считается в Незалежній Україні "рукой Москвы", несмотря на то, что в 2018 году Россия включила его в санкционный список), а также экс-зам главы администрации Виктора Януковича — Андрея Портнова. А во времена Майдана регулярно рассказывал, что майдановцы сами по себе стреляли, а оружия у правоохранителей не было".

Александра Кондратенко подчеркивает, что заявления Татарова бьют по отношениям Запада с Украиной. И напоминает, что должность, которую занимал нынешний замглавы ОП с 2011 по 2014 год, попадает под закон о люстрации. И по факту Татарову запрещено занимать руководящую госдолжность до 2024-го.

"Но политическое решение Зеленского о его назначении внесло свои коррективы. Плюс – сам Владимир Александрович неоднократно выступал в защиту Татарова. Вопрос: а зачем?!" – интересуется эксперт.

А еще есть история с КСУ. Если ставить под сомнение систему антикоррупционных органов, это должно было бы неизбежно иметь как политические, так экономические и репутационные потери для Украины.

"Для того, чтобы понять, кому это выгодно, достаточно посмотреть с чьей именно подачи закрутилась вся эта тема (ОПЗЖ и группа Коломойского). А вот что очень интересно, в это время в ноябре господин Татаров заявляет, что директор НАБУ Артем Сытник является "корнем проблем в антикоррупционной политике государства". А произошло это после того, как Конституционный Суд признал неконституционным назначение Сытника главой НАБУ, – подчеркивает Александр Кондратенко. – При этом в НАБУ на Татарова есть дело, которое касается возможной причастности его к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася. В тот момент, когда САП и НАБУ подготовили подозрение Татарову и 2 декабря должны были объявить подозрение в передаче взятки, генпрокурор Зеленского госпожа Венедиктова отстраняет от работы 4 прокуроров, которые вели это дело. "Это ли не прекрасно?!"… Можно продолжать и дальше разматывать этот клубок взаимосвязей, но на вопрос "кто и почему бьет по Татарову?", как мне кажется, ответ очевиден: в этом заинтересованы абсолютно все проукраинские силы. Что же касается заявлений Татарова о внешнем управлении и насколько оправданы они, то ответ вытекает из вышеизложенного".

Расследования НАБУ в отношении замглавы Офиса президента Олега Татарова и странные действия генпрокурора Ирины Венедиктовой всколыхнули общественность. Некоторые называют ситуацию "скандалом на ровном месте", другие — коррупционными играми. Что происходит на самом деле и где искать виноватых читайте в эксклюзивном материале "Комментариев".







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