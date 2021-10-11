Крымская платформа: каков эффект после саммита

После саммита Крымской платформы, состоявшегося 23 августа, прошло полтора месяца. Есть ли какие-то явные подвижки в деле деоккупции Крыма? Предприняты ли какие-то действенные меры? Эксперты постарались прокомментировать для издания "Комментарии-Украина".

Крымская платформа - фото из открытых источников





Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко подчеркивает, что одной Крымской платформой добиться деоккупации Крыма невозможно.





"Ее задача – вернуть вопрос деоккупации Крыма в мировую повестку дня. И то, что это началось на инаугурационной конференции 23 августа и продолжается сейчас – очень важно, – уверен Андрей Сенченко. – К примеру, Латвия в ближайшее время намерена провести международную конференцию по деоккупации Крыма. И это всё – волны от старта Крымской платформы. Так что свою роль она играет".





Другое дело, отмечает эксперт, что сейчас должна быть многовекторая работа, в первую очередь, по линии МИД. И она должна касаться не только официальных кругов, официальных контактов в других странах. Нужно работать с украинскими диаспорами, СМИ, с общественностью в странах, где есть наши посольства. Всё это требует затрат – и временных, и финансовых.





"Внешнеполитический фронт должен намного интенсивнее финансироваться украинским государством. И сейчас, когда готовится к принятию бюджет Украины на 2022 год, очень важно уделить больше внимания усилению армии и созданию дополнительных возможностей для активного продвижения на дипломатическом фронте", – подчеркивает Андрей Сенченко.





Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев напоминает, что после участие в Крымской платформе в Крыму оккупантами был арестован первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.





"Если после демонстративного ареста и выдуманного уголовного дела против Наримана Джелялова, который участвовал в инаугурационном саммите Крымской платформы, нет совместного заявления стран и организаций, которые принимали участие в том же саммите, о чём можно говорить дальше? Пока с Крымской платформой всё выглядит, скажем, не так как хотелось бы, – отмечает Айдер Муждабаев. – Даже проявить элементарную солидарность в защиту крымских татар — участников мероприятия — почему-то не получается".





Напомним, итоговая декларация саммита "Крымской платформы" включает в себя обязательство ввести дополнительные санкции в отношении РФ в случае дальнейшей агрессии. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал Владимир Зеленский во время заключительного выступления на саммите "Крымской платформы".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!