Крымская платформа: каков эффект после саммита

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Ольга Чародий
После саммита Крымской платформы, состоявшегося 23 августа, прошло полтора месяца. Есть ли какие-то явные подвижки в деле деоккупции Крыма? Предприняты ли какие-то действенные меры? Эксперты постарались прокомментировать для издания "Комментарии-Украина".
Крымская платформа - фото из открытых источников
Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко подчеркивает, что одной Крымской платформой добиться деоккупации Крыма невозможно.
Другое дело, отмечает эксперт, что сейчас должна быть многовекторая работа, в первую очередь, по линии МИД. И она должна касаться не только официальных кругов, официальных контактов в других странах. Нужно работать с украинскими диаспорами, СМИ, с общественностью в странах, где есть наши посольства. Всё это требует затрат – и временных, и финансовых.
Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев напоминает, что после участие в Крымской платформе в Крыму оккупантами был арестован первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.
"Если после демонстративного ареста и выдуманного уголовного дела против Наримана Джелялова, который участвовал в инаугурационном саммите Крымской платформы, нет совместного заявления стран и организаций, которые принимали участие в том же саммите, о чём можно говорить дальше? Пока с Крымской платформой всё выглядит, скажем, не так как хотелось бы, – отмечает Айдер Муждабаев. – Даже проявить элементарную солидарность в защиту крымских татар — участников мероприятия — почему-то не получается".
Напомним, итоговая декларация саммита "Крымской платформы" включает в себя обязательство ввести дополнительные санкции в отношении РФ в случае дальнейшей агрессии. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал Владимир Зеленский во время заключительного выступления на саммите "Крымской платформы".
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