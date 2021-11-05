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Корниенко рассказал, почему отказались от идеи делать ковид-тесты нардепам за госсчет

Вице-спикер Верховной Рады рассказал, что в смете таких расходов не предвидено

сегодня, 16:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко подтвердил информацию о том, что вопрос тестирования парламентариев за государственный счет перед посещением Верховной Рады действительно обсуждался, но он был закрыт, поскольку на это ранее средства не были предусмотрены. Как информирует портал "Комментарии", об этом Корниенко рассказал во время беседы с представителями масс-медиа в кулуарах парламента, пишет "Интерфакс-Украина".

Корниенко рассказал, почему отказались от идеи делать ковид-тесты нардепам за госсчет

Александр Корниенко. Фото: сайт "Слуги народа"

По словам Корниенко, не соответствует действительно информация о том, что народных депутатов будут бесплатно тестировать на коронавирус. Эта тема уже закрыта, а ее подымают только для того, чтобы спровоцировать в обществе негативные настроения по отношению к нардепам.

Вице-спикер отметил, что за пределами Верховной Рады действительно можно будет сделать тест на коронавирус, но исключительно на платной основе. Нардепы также, как и все другие люди, желающие попасть в здание парламента, в таких пунктах могут сделать тест. Эти пункты найти будет несложно, так как они будут размещаться прямо на улице.

Александр Корниенко подчеркнул, о бесплатно тестировании депутатов говорили, пока не посмотрели в смету Верховной Рады. Где не оказалось статьи для таких расходов. Потому этот вопрос закрыли. 

Корниенко также рассказал о том, что для удобства нардепов было принято решение открыть пункты тестирования в отелях "Национальный" и "Киев".

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Источник: https://ua.interfax.com.ua/
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