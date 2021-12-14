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Кому принадлежат недра в Украине: в СНБО презентовали онлайн-карту

Алексей Данилов лично представил новую систему мониторинга

14 декабря 2021, 23:35
Автор:

Лиля Воробьева
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СНБО 14 декабря сделал презентацию онлайн-карты использования недр нашей страны. С ее помощью граждане имеют возможность поинтересоваться, кто является владельцем добывающих компаний, узнать срок действия разрешений, начисляемую ренту и как ее уплачивают. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Кому принадлежат недра в Украине: в СНБО презентовали онлайн-карту

СНБО запустил онлайн-карту недр Украины (rnbo.gov.ua)

По обнародованной информации, презентация прошла в Офисе президента Украины. Секретарь этого национального органа безопасности Алексей Данилов сделал презентацию системы мониторинга пользования недрами, которая является составляющей информационно-аналитической системы Главного ситуационного центра страны "СОТА".

Основой этой системы мониторинга недр является ГИС-портал. На нем представлены и автоматически обновляются данные о хозяевах и учредителях компаний, являющихся владельцами спецразрешений. Также имеются данные о территориях, где расположены недра, добыча за последний год и за время действия разрешения.

Портал системы мониторинга информирует о месторождениях полезных ископаемых, имеющихся скважинах нефти и газа в нашей стране. Здесь также указывается размер начисленной рентной платы по спецразрешению, и как регулярно ее платят владельцы этих недр.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   Разумков подтвердил сказанное Аваковым о папках с санкциями за 5 минут до заседания СНБО. Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил информацию, озвученную неделю назад экс-министром МВД Арсеном Аваковым о том, что санкции СНБО вводились в ручном режиме Офисом президента без предварительного согласования и обсуждения с членами СНБО.


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Источник: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/5184.html
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