Комаровский решил попытаться еще раз влезть в политику, – политолог

Самый известный педиатр страны доктор Евгений Комаровский и журналист Дмитрий Гордон сделали заявление, которое обсуждает не только Банковая, но и электорат Владимира Зеленского. Оказывается, Комаровский и Гордон в 2019-м году "лохонулись", когда заявили о своей поддержке Зеленскому. Теперь они вдвоем признают свою ошибку и раскаиваются. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет известный украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Гордон и Комаровский. Фото: из открытых источников

Политолог отмечает, это действительно оригинальное заявление. Особенно учитывая, что Комаровский – врач, ну, по крайней мере, сугубо теоретически, а не политик, политтехнолог или хотя бы журналист. И влез без приглашения туда, куда его никто не звал, — в политический процесс на помощь Зеленскому. Он тогда предполагал, что окажется в команде, но после выборов его никто никуда не пригласил.

"Подозреваю, что именно поэтому Комаровский и убивается "я лох": ему досадно, что работал в поддержку Зеленского за так, без всякого профита. Но, судя по сегодняшнему выступлению, Комаровский решил попытаться еще раз влезть в политику. Только теперь по предварительным договоренностям, чтобы получить для себя хоть что-нибудь за старания. Неужели он действительно профукал авторитет как врач, пока изображал из себя активного агитатора? И возвращаться в профессию уже нет смысла", – прокомментировал Алексей Голобуцкий.

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