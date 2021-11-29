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Комаровский назвал идеального министра здравоохранения

Доктор Комаровский считает, что Виктор Ляшко сегодня для Владимира Зеленского - идеальный министр здравоохранения

сегодня, 09:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Самый известный педиатр страны Евгений Комаровский прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона о том, что действующий глава Минздрава Виктор Ляшко на своей должности и он очень хороший министр, который справляется со своими обязанностями. Комаровский отметил, что он очень хорошо понимает президента и даже с ним соглашается. 

Комаровский назвал идеального министра здравоохранения

Евгений Комаровский. Фото: фейсбук Евгения Комаровского

Евгений Комаровский отметил, все время существования здравоохранения, медицины в нашей системе лучшим министром был тот, который никогда не жаловался на то, что ему чего-то не хватает. Как только министр здравоохранения начинал апеллировать к президенту, к Верховной Раде, заявляя о том, ч о в таких условиях невозможно работать и нужно увеличение финансирования, потому что речь идет о здоровье и жизни людей, он сразу становится плохим министром.

"Как только он (Ред. министр) будет орать, что ему чего-то не хватает, он будет плохим. Поэтому я действительно считаю, что Ляшко – молодец. Он сосредоточился на своем… Он работает в рамках возможностей, не пытаясь расширить эти возможности. Поэтому он действительно идеальный министр. Он ничего от них (Ред. властей) не требует", – отметил Евгений Комаровский. 

При этом доктор обратил внимание на низкое финансирование системы здравоохранения – на уровне 3% от бюджета, хотя по закону должно быть не меньше 5%. И все это несмотря на эпидемию и несмотря на то, что многие больницы в прошлый год не работали на полную мощность, накопился огромный долг перед заболевшими на различные болезни. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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