Кого избрали новым председателем Наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Вчера, 1 июня, члены Наблюдательного совета "Укроборонпрома" избрали своим председателем Тимофея Милованова. Об этом сообщает пресс-служба Государственного концерна "Укроборонпром" на своей странице в Facebook.

Тимофей Милованов - фото из открытых источников

Решение об избрании нового руководителя было принято единогласно. Отмечается, что в заседании приняли участие все члены Наблюдательного совета, а также руководство Концерна.

Кроме этого на заседании были рассмотрены вопросы разработки корпоративной стратегии реформирования "Укроборонпрома" и жизнестойкости предприятий-участников Концерна.

На сегодняшний момент в Наблюдательный совет предприятия входят 5 членов. В высший руководящий орган Концерна входят первый заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерий Иващенко, ексдиректор Агентства исследовательских проектов по обороне Энтони Дж. Тетер, а также Тимофей Милованов и промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма, которых назначил президент Украины Владимир Зеленский своим указом.

Напомним, что дочернее предприятие "Спецтехноэкспорт" государственной компании "Укрспецэкспорт" государственного концерна "Укроборонпром" 20 мая заключило соглашение с ООО "Киевской школой экономики и менеджмента", которую возглавляет экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года), нынешний советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, об услугах по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн гривен.

Договор был заключен за день до назначения Милованова (это сделал президент) членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Что за исследования можно провести на такую сумму, и как отследить эффективность потраченных средств, "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" советника главы Офиса президента Тимофея Милованова, экс-члена наблюдательного совета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму. Из состава наблюдательного совета "Укроборонпрома" был исключен Владимир Горбулин.

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