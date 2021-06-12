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Кого из политиков украинцы выбрали бы президентом - опрос

Опубликован свежий опрос на тему президентских выборов и выборов политических партий

сегодня, 10:46
Автор:

Мокрик Анастасия

Киевский международный институт социологии провел опрос среди жителей страны и выяснил, за кого сейчас украины готовы голосовать на президентских выборах, а также какой политической партии отдают предпочтение. 

Кого из политиков украинцы выбрали бы президентом - опрос

Кого украинцы выбрали бы президентом в 2021 году - фото : из открытых источников

По результатам опроса, на лидирующей позиции оказалась партия "Слуга народа". Из всех респондентов за нее проголосовали 13,4%. Следом за ней идет партия "ОПЗЖ". Голосующих за нее оказалось 12,2%. На третьей позиции оказалась партия "Европейская Солидарность". За нее готовы голосовать 11,9%.  Четвертое место в рейтинге занимает партия "Батькивщина". По результатам голосования, ее поддержал бы 7,1%. Замыкает пятерку партий "Сила и Честь" с результатом 4%.

Следующий идёт рейтинг кандидатов на выборах Президента страны. Все респонденты проголосовали за того политика, которого хотели бы видеть в качестве главы государства, если бы президентские выборы проходили в ближайшее время. 

Первое место по результатам голосования занял Владимир Зеленский. Его результат — 23,4% голосов. С большим отрывом на втором месте оказывается Петр Порошенко. Из всех опрошенных за него проголосовали бы 13,5% людей. Третью позицию с результатом 8,9% занимается Юлия Тимошенко. На четвертом месте Игорь Смешко. По результатам голосования его поддержали бы 7,7% людей. Пятое место в рейтинге занимает Юрий Бойко. За него проголосовал бы 7,1%. 



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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1047&page=1
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