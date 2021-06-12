Кого из политиков украинцы выбрали бы президентом - опрос

Киевский международный институт социологии провел опрос среди жителей страны и выяснил, за кого сейчас украины готовы голосовать на президентских выборах, а также какой политической партии отдают предпочтение.

Кого украинцы выбрали бы президентом в 2021 году - фото : из открытых источников

По результатам опроса, на лидирующей позиции оказалась партия "Слуга народа". Из всех респондентов за нее проголосовали 13,4%. Следом за ней идет партия "ОПЗЖ". Голосующих за нее оказалось 12,2%. На третьей позиции оказалась партия "Европейская Солидарность". За нее готовы голосовать 11,9%. Четвертое место в рейтинге занимает партия "Батькивщина". По результатам голосования, ее поддержал бы 7,1%. Замыкает пятерку партий "Сила и Честь" с результатом 4%.

Следующий идёт рейтинг кандидатов на выборах Президента страны. Все респонденты проголосовали за того политика, которого хотели бы видеть в качестве главы государства, если бы президентские выборы проходили в ближайшее время.

Первое место по результатам голосования занял Владимир Зеленский. Его результат — 23,4% голосов. С большим отрывом на втором месте оказывается Петр Порошенко. Из всех опрошенных за него проголосовали бы 13,5% людей. Третью позицию с результатом 8,9% занимается Юлия Тимошенко. На четвертом месте Игорь Смешко. По результатам голосования его поддержали бы 7,7% людей. Пятое место в рейтинге занимает Юрий Бойко. За него проголосовал бы 7,1%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!