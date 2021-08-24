Когда Украина была наиболее независимой, и в каком состоянии мы сейчас: мнения экспертов

Во вторник, 24 августа, Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. Портал "Комментарии" расспросил экспертов, когда Украина была наиболее независимой, в каком состоянии мы сейчас, а также – что нужно сделать, чтобы реально усилить свою независимость и суверенитет? Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев считает, что Украина эти 30 лет никогда не была полностью независимой.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Достаточно вспомнить, как Украине выкрутили руки с ядерным оружием, которое мы, надо признать, недостаточно контролировали (оно контролировалось из Москвы). Да, был период второго срока Кучмы, когда субъектность Украины возросла. При нем наша страна стала более самостоятельной, автономной как от Москвы, так и от Вашингтона, от Запада. Тогда наметился экономический рост, хорошая мировая конъюнктура на внешних рынках. Мы пытались минимизировать сотрудничество с МВФ… Но потом было дело Гонгадзе, кассетный скандал, скандал с "Кольчугами". И всё вернулось на круги своя. Во многом потому, что независимая Украина никому не нужна. Одна часть нашего политикума маргинальна по отношению с западу, другая – по отношению с северному соседу. В итоге наши 30 лет независимости напоминают блуждания еврейского народа, ведомого Моисеем по пустыне", – подчеркивает Андрей Золотарев.

Он уверен, что Украине как государству надо взрослеть, понимать, что за нас наши проблемы никто не решит, только мы сами.

"Должен завершиться период инфантильности. И появиться понимание того, что власть – это прежде всего инструмент реализации неких идей, программ. А наша политическая элита воспринимает власть, в первую очередь, как инструмент зарабатывания денег. И это одна из главных причин наших проблем – убогость и местечковость нашей политической элиты", – резюмирует Андрей Золотарев.

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала уверен: война с РФ показала, что Украина независима и может ее (независимость) отстаивать.

"За эти годы в Украине была масса проблем. Прежде всего – коррупция на наивысшем уровне, политики, которые, пребывая во власти, думали больше о своих карманах, чем об Украине. Они использовали некий запас прочности, который остался нам от СССР, для личного обогащения, а не для укрепления нашей державы. Более того, некоторые заявляли, что нам нужно быть в союзе с РФ, что Украина как самостоятельное государство существовать не может. И именно война с Россией продемонстрировала, что такая страна как Украина есть, что она готова себя защищать", – акцентирует Виталий Бала.

По его мнению, чтобы двигаться дальше и успешно развиваться, Украине нужно, чтобы к власти пришли порядочные профессионалы-патриоты независимо от пола, возраста, вероисповедания и так далее.



"Когда граждане Украины изберут именно таких людей, тот потенциал, который есть у нашей страны, будет реализован в полной мере", – считает Виталий Бала.

Напомним, все конфликты, которые существуют сегодня в Европе, где так или иначе присутствует Российская Федерация, президент Украины Владимир Зеленский считает ужасными.

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