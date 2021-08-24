logo
Русский Українська

BTC/USD

48477.94

ETH/USD

3238.35

LTC/USD

179.85

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Когда Украина была наиболее независимой, и в каком состоянии мы сейчас: мнения экспертов
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда Украина была наиболее независимой, и в каком состоянии мы сейчас: мнения экспертов

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня независимости ввел в стране новый праздник

сегодня, 15:43
Автор:

Ольга Чародий

Во вторник, 24 августа, Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. Портал "Комментарии" расспросил экспертов, когда Украина была наиболее независимой, в каком состоянии мы сейчас, а также – что нужно сделать, чтобы реально усилить свою независимость и суверенитет? Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев считает, что Украина эти 30 лет никогда не была полностью независимой.

Когда Украина была наиболее независимой, и в каком состоянии мы сейчас: мнения экспертов

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Достаточно вспомнить, как Украине выкрутили руки с ядерным оружием, которое мы, надо признать, недостаточно контролировали (оно контролировалось из Москвы). Да, был период второго срока Кучмы, когда субъектность Украины возросла. При нем наша страна стала более самостоятельной, автономной как от Москвы, так и от Вашингтона, от Запада. Тогда наметился экономический рост, хорошая мировая конъюнктура на внешних рынках. Мы пытались минимизировать сотрудничество с МВФ… Но потом было дело Гонгадзе, кассетный скандал, скандал с "Кольчугами". И всё вернулось на круги своя. Во многом потому, что независимая Украина никому не нужна. Одна часть нашего политикума маргинальна по отношению с западу, другая – по отношению с северному соседу. В итоге наши 30 лет независимости напоминают блуждания еврейского народа, ведомого Моисеем по пустыне", – подчеркивает Андрей Золотарев.

Он уверен, что Украине как государству надо взрослеть, понимать, что за нас наши проблемы никто не решит, только мы сами.

"Должен завершиться период инфантильности. И появиться понимание того, что власть – это прежде всего инструмент реализации неких идей, программ. А наша политическая элита воспринимает власть, в первую очередь, как инструмент зарабатывания денег. И это одна из главных причин наших проблем – убогость и местечковость нашей политической элиты", – резюмирует Андрей Золотарев.

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала уверен: война с РФ показала, что Украина независима и может ее (независимость) отстаивать.

"За эти годы в Украине была масса проблем. Прежде всего – коррупция на наивысшем уровне, политики, которые, пребывая во власти, думали больше о своих карманах, чем об Украине. Они использовали некий запас прочности, который остался нам от СССР, для личного обогащения, а не для укрепления нашей державы. Более того, некоторые заявляли, что нам нужно быть в союзе с РФ, что Украина как самостоятельное государство существовать не может. И именно война с Россией продемонстрировала, что такая страна как Украина есть, что она готова себя защищать", – акцентирует Виталий Бала.

По его мнению, чтобы двигаться дальше и успешно развиваться, Украине нужно, чтобы к власти пришли порядочные профессионалы-патриоты независимо от пола, возраста, вероисповедания и так далее.

"Когда граждане Украины изберут именно таких людей, тот потенциал, который есть у нашей страны, будет реализован в полной мере", – считает Виталий Бала.

Напомним, все конфликты, которые существуют сегодня в Европе, где так или иначе присутствует Российская Федерация, президент Украины Владимир Зеленский считает ужасными.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Comments.ua
Теги:
comments

Обсуждения

ККК

сегодня, 16:10

Интересно а почему эта пархатая свинья без намордника или жидов это не касается??!!!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ