Кличко пришел на сессию на костылях и пригрозил ими чиновникам (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Киевского городского совета 28 июля на костылях. Как сообщила пресс-служба чиновника, он травмировал ногу, надорвав ахиллово сухожилие. Об этом сообщает “КП”.

“Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие. Но ничего, мне не привыкать. Пока придется ходить не быстро. И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пендели не будут долетать? Но теперь появилась новая опция для нерадивых – "накостылять", - пошутил Кличко.

Вечером 26 июля Кличко "застукал" двух молодых парней, которые рисовали граффити на стене "Замка Ричарда" на Андреевском спуске. Градоначальник отчитал парней, после чего один из них сбежал. Второго мэр передал в руки полиции. Позже в Муниципальной страже Киева заявили, что парни зарисовывали наркоманские граффити. Кличко на это ответил, что готов предоставить краску тем, кто уберет рисунки на исторических зданиях Киева.