Кива теперь безоружный: Монастырский забрал у нардепа оружие, подаренное Аваковым

После ухода с поста главы МВД Арсена Авакова в министерстве решили пересмотреть некоторые указы. В частности, 16 ноября глава МВД Денис Монастырский решил подписать новый указ, которым лишил нардепа "ОПЗЖ" Илью Киву владеть наградным оружием. Такое право ему было представлено еще в 2015 году при Арсене Авакове.

Илья Кива. Фото: facebook.com/kivailya

О своем решении Денис Монастырский сообщил на своей странице в соцсети Facebook. Причиной такого решения стало недостойное поведение Ильи Кивы в последнее время. По словам Монастырского, человек, который так себя ведет не достоин иметь почетное награждение от имени украинского народа. В награждение Кива в 2015 году получил два пистолетах: Glock и Стечкина.

Сам Илья Кива ничего не сообщил о том, что его лишили права владеть наградным оружием. При этом нардеп отметил, что во время обыска правоохранители изъяли у него охотничий карабин "Вулкан", который он приобрел за свои деньги.

Отметим, один из последних скандалов, в котором оказался замешан Илья Кива, касался видеоролика политика, который тот записал ко Дню освобождения Киева от нацистов. На видео скандальный нардеп расстрелял портрет Степана Бандеры. Также рядом с портретом Банкдеры был портрет Адольфа Гитлера, который служили нардепу мишенями.

Читайте также на портале "Комментарии" — Илья Кива заявил, что его исключили из "ОПЗЖ". Нардеп считает, что больше всего заинтересованы в его исключении из рядов "ОПЗЖ" были Сергей Левочкин и Юрий Бойко. Они настояли на том, чтобы такое решение было принято. Сам Кива уверен, что от него решили избавиться, потому что он выступал против того, чтобы "сливали" партию.





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