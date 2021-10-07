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Кирилл Сазонов рассказал, что попросит Тимошенко у ОП за вхождение в новую коалицию

У Юлии Тимошенко амбиции - кресло премьера

сегодня, 13:50
Автор:

Кравцев Сергей

Во время голосования за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова вскрылся тот факт, о котором многие говорили ранее – коалиция между "Слугой народа" и "Батькивщиной" все-таки возможна. От этого союза Офис президента получит надежные голоса в Раде. Другой вопрос, что у Юлии Тимошенко амбиции никуда не делись и за такой союз она наверняка захочет пост премьер-министра и ряд портфелей в правительстве. Как передает издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал украинский политолог и журналист Кирилл Сазонов.

Кирилл Сазонов рассказал, что попросит Тимошенко у ОП за вхождение в новую коалицию

Юлия Тимошенко Фото: сайт Батькивщины

Политолог допускает, что Юлия Тимошенко во главе правительства могла быть эффективнее Дениса Шмыгаля. Но есть одно "но" — в Офисе президента хорошо понимают, что с Тимошенко вступать в союз, отдав ее власть очень опасно, потому как ее креативность может стоять президенту Зеленскому потерей рейтинга. Тимошенко может все внимание сосредоточить на себе, оставив президента на вторых ролях, что Банковой, конечно же, не подходит.

Кирилл Сазонов рассказывает, есть еще один альянс, о котором говорят эксперты и обозреватели. Речь идет связке Разумков и Аваков. 

"Разумков – это имя и образ, пусть пока и не с самой высокой узнаваемостью. Если добавить к этому влияние Авакова, комбинация получится очень сильная", – считает Сазонов.

По мнению политолога, все идет к тому, что новый союз Авакова и Разумкова может стать настолько мощным, что он собой затмит и "ЕС" с "Голосом". Кирилл Сазонов считает, несмотря на появление нового проекта "Европейская Солидарность" имеет хорошее будущее, чего не скажешь о "Голосе", часть нардепов которого перекочует в "Слугу народа".

Читайте также на портале "Комментарии" — у Дмитрия Разумкова уже нет уверенности, что "слуги народа" не лишат его депутатского мандата.



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Источник: https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/4401684296585628
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