Ким Ахеджаков: реальная цена на газ в Украине не 300, а 1200 долларов. Разницу в цене оплатим мы с вами

С начала 2021 года цены на природный газ в Европе выросли более чем втрое. Никто не сомневался, что власть в Украине выберет худший из худших вариантов для Украины. Но тут они подумали, посовещались и нашли вариант ещё хуже самого плохого, о котором никто и подумать не мог. Как передает издание "Комментарии", об этом на совей странице в Facebook пишет украинский блогер, политический обозреватель Ким Ахеджаков.

Цена на газ Фото: LIGA.net

Он отмечает, все началось с того, что Китай начал готовиться к Олимпиаде и в связи с этим запретил использование угля и существенно увеличил потребление газа. Цена на газ улетела в космос. Россия умело воспользовалась ситуацией, и цена улетела за границы космоса. Действительно, вины Зеленского в том, что цена на газ уже выше тысячи долларов нет. Но все эти шаги Китая и России можно было предвидеть. И весной нужно было покупать газ, и деньги у Нафтогаза были и Коболев об этом предупреждал. Вот только на Банковой посчитали правильнее направлять деньги на "Большое строительство", Коболева вместе с наблюдательным советом уволить, и к зиме подойти с полупустыми хранилищами газа.

"Оценив ситуацию, Зеленский кинулся спасать.... олигархов и скажем так, самых состоятельных людей Украины. Сначала он простил владельцам энергетических компаний десятки миллиардов гривен. Ну, а потом решил продотировать и других богатых жителей Украины. Посудите сами, реальная цена на газ в Украине где-то 1200 долларов. Для населения цена зафиксирована на уровне 300 долларов. То есть, за каждый куб, потреблённый населением, государство будет доплачивать где-то 900 долларов! А это значит, что бабушка, живущая в квартире 30 метров, получит дотацию условно 70 долларов, а не бедный человек, живущий в доме 400 метров получит дотацию 1000 долларов! А, кто за все это заплатит? Правильно, промышленные предприятия, у которых в связи с самой высокой ценой газа в Европе упадет экспорт и высокую цену на газ они перенесут на население Украины, то есть на нас вами!", – отметил Ким Ахеджаков.

Читайте также на портале "Комментарии" — Витренко рассказал, как Украина собралась побеждать "Газпром".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!