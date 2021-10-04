Ким Ахеджаков: реальная цена на газ в Украине не 300, а 1200 долларов. Разницу в цене оплатим мы с вами

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Кравцев Сергей
С начала 2021 года цены на природный газ в Европе выросли более чем втрое. Никто не сомневался, что власть в Украине выберет худший из худших вариантов для Украины. Но тут они подумали, посовещались и нашли вариант ещё хуже самого плохого, о котором никто и подумать не мог. Как передает издание "Комментарии", об этом на совей странице в Facebook пишет украинский блогер, политический обозреватель Ким Ахеджаков.
Цена на газ Фото: LIGA.net
Он отмечает, все началось с того, что Китай начал готовиться к Олимпиаде и в связи с этим запретил использование угля и существенно увеличил потребление газа. Цена на газ улетела в космос. Россия умело воспользовалась ситуацией, и цена улетела за границы космоса. Действительно, вины Зеленского в том, что цена на газ уже выше тысячи долларов нет. Но все эти шаги Китая и России можно было предвидеть. И весной нужно было покупать газ, и деньги у Нафтогаза были и Коболев об этом предупреждал. Вот только на Банковой посчитали правильнее направлять деньги на "Большое строительство", Коболева вместе с наблюдательным советом уволить, и к зиме подойти с полупустыми хранилищами газа.
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