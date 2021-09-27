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Юрий Витренко рассказал, как Украина собралась побеждать «Газпром»

Витренко рассказал, что "Нафтогаз" хочет победить "Газпром" за счет силы права

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей

Стратегия Украины состоит не в том, чтобы просить гарантии у Германии и США по транзиту газа через территорию Украины после запуска "Северного потока-2", потому что у Киева уже есть горький опыт Будапештского меморандума. Поэтому власти не очень верят в такого рода гарантии. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Юрий Витренко рассказал, как Украина собралась побеждать «Газпром»

Юрий Витренко Фото: Экомическая правда

Юрий Витренко отметил, что стратегия Украины состоит в том, что государство хочет надеяться на силу права и именно так достигать успеха.

"Мы понимаем, что "Газпром" и Путин в Европе фактически использует право силы. Украина понимает, что её сила в правовой позиции. У нас уже есть успешный опыт, когда мы побеждали Россию с помощью силы права. Это тот же Стокгольмский Арбитраж. Стратегия состоит в том, чтобы мы эту силу права использовали. Мы хотим победить "Газпром" за счёт силы права", – отметил Юрий Витренко. 

Он добавил, сегодня Украина оказалась в той ситуации, когда "приходится догонять", потому что предыдущая команда "Нафтогаза" имела проблемы с силой права, но сейчас есть все предпосылки говорить об улучшении наших позиций. Витренко сравнил новую команду "Нафтогаза" с боксерской командой Александра Усика, которому никто ранее не предвещал победы над британцем Энтони Джошуа, но тот, благодаря хорошей подготовке и правильной тактике – победил.

По словам Юрия Витренко, то, что мы видим сейчас и в Европе, и американском Конгрессе относительно Украины лишь подтверждает, что такой подход, как сила права – даёт позитивные результаты для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты попытались объяснить, почему вокруг "Нафтогаз Украины" сейчас развернулась масштабная борьба.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c9B3i8D87AU
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