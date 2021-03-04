Год у руля: названы главные победы и провалы премьер-министра Дениса Шмыгаля

Сегодня, 4 марта, год как Денис Шмыгаль стал премьер-министром Украины. Эксперты назвали его основные победы и провалы, а также перспективы Кабмина Шмыгаля.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Все понимают, что это не правительство Шмыгаля, а правительство Зеленского"

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает условной победой то, что правительство Шмыгаля продержалось год — больше, чем правительство Гончарука. Правда, победа ли это для страны – вопрос.

"Провалы – практически по всем направлениям. Даже программу правительства в Раде дважды провалили. Спустя год своей работы Кабмин должен давать отчет о своей деятельности, а у него даже нет утвержденной программы. В какой-то мере этому правительству повезло, что его деятельность выпала на корона-кризис, на который списали все проблемы. А их – огромное количество. Провалена вся социально-экономическая политика. Вместо обещанных сотен тысяч новых рабочих мест – виток безработицы. Почти ничего не сделано, чтобы остановить бесконтрольный рост тарифов. Вакцинацию Украина начала последней в Европе. После нас, кажется, только Молдова", — перечисляет эксперт "достижения" Кабмина Шмыгаля.

Учитывая это, точно нельзя считать пребывание этого премьера на своем посту дольше, чем Гончарука, показателем мегаэффективности.

"Скорее, тут можно говорить об удобности такой фигуры для Офиса президента. Правда, тут есть и опасность. Все понимают, что это не правительство Шмыгаля, а правительство Зеленского. Соответственно, все провалы ложатся тенью не только на Шмыгаля, но и на Зеленского. И мы это видим по рейтингам", — подчеркивает Алексей Якубин.

По его словам, все понимают, что Шмыгаля надо менять. Вся заковыка – на кого и на каких условиях.

"Кабмин Шмыгаля более профессионален, чем был Кабмин его предшественника – Гончарука"

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко отмечает, что Кабмин Шмыгаля более профессионален, чем был Кабмин его предшественника — Гончарука. Правда, на эффективности работы это мало сказалось.

"Правительство Шмыгаля неплохо начало. Вместе с представителями украинского бизнеса большого, с разными группами влияния, в том числе иностранными, была написана программа по разогреву нашей экономики. В нее заложили немало прогрессивных идей, в том числе касательно поддержки украинских производителей. Но практически всё осталось на бумаге. Как и программу, которую не смогли утвердить в парламенте", — говорит Игорь Петренко.

Найти позитив в работе Кабмина, по словам эксперта, практически нереально. Разве что то, что в Украине сохранилась относительная финансовая стабильность и не так сильно, как во многих других странах, рухнула экономика под влиянием корона-кризиса.

"Кто-то может говорить, что тут повлияли объективные факторы – конъюнктура рынка, сырья, работа НБУ. Но это всё же корреспондируется с деятельностью правительства", — отмечает эксперт.

Но провалов, по его мнению, куда больше. Практически вся работы Кабмина проходила в режиме "тушения пожаров". Не было работы на перспективу, не принимались превентивные меры. Даже реализацию своих решений правительство Шмыгаля не могло и не может обеспечить.

"Как следствие — тарифный, вакцинный кризисы, многое другое. Остро стоит вопрос коммуникации – донесения до общества определенно информации, подкрепленной фактами. Этот кейс тоже провален, — считает Игорь Петренко. — Огромная проблема — безынициативность Кабмина, отсутствие прогрессивных решений, идей, которые исходи бы именно от правительства, а не, допустим, из Офиса президента".

По мнению эксперта, в нынешней ситуации нам точно нужен более активный премьер, с конкретной визией — куда двигаться, как решать проблемы.

"С другой стороны, возможно, именно безынициативность и даже некая безликость Шмыгаля позволяет ему оставаться на должности. Со всеми согласен, удобен всем, — поясняет Игорь Петренко. – К тому же, отставка премьера – это один из инструментов для погашения социального напряжения. Но вряд ли Шмыгаль — та фигура, отставка которой даст возможность обществу "выпустить пар". К тому же – уволить-то легко. Голоса найдутся. Но новый премьер, новый Кабмин – это новые соглашения, новые союзы, новые желания тех или иных игроков. И возможный политический кризис, который затянется на долго. Так что, пока нет понятия, на кого и на каких условиях менять Кабмин (консенсус между представителями финансово-промышленных групп и политиками), либо пока нет катастрофических провалов, это правительство будет действовать с возможными точечными кадровыми изменениями".

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