Как в Верховном суде ответили на критику Зеленского относительно решения о Тупицком

В Верховном суде ответили на обвинения Офиса президента Украины относительно решения Фемиды об отмене указа Владимира Зеленского, который освободил Александра Тупицкого. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Верховного суда Украины на своей странице в Facebook. Верховный суд Украины (фото из открытых источников) В обнародованном заявлении говорится, что решение суда основывается исключительно на верховенстве права. В ВС заявляют, что поддерживают реформу судебной системы в Украине, но говорят, что законодательные изменения должны соответствовать Конституции Украины.

"Любые реформы в Украине, которые будут способствовать новым изменениям, получат безусловную поддержку со стороны Верховного суда Украины. Но все эти изменения должны происходить только в соответствии с требованиями Конституции. Реформа судебной власти невозможна без уважения к независимым судьям и суду, без понимания ролей и функций их в государстве ", — ответили в ВС. Напомним, что у Владимира Зеленского отреагировали на решение Верховного суда Украины об отстранении Тупицкого. Владимир Зеленский был удивлен, узнав о решении Верховного Суда Украины (ВСУ) по его указу об увольнении Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного Суда Украины. По словам представителя Владимира Зеленского, на Банковой уверены, что такое решение было принято не в пользу одиозного судьи Конституционного суда, а для поддержки старых законов в судебной системе Украины, которые президент и его команда пытаются изменить.



У Владимира Зеленского напомнили, что у гаранта есть 30 дней, чтобы обжаловать это решение. И он этим правом непременно воспользуется.

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