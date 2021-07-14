В Зеленского уже отреагировали на решение суда по Тупицкому

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Лиля Воробьева
Владимир Зеленский был удивлен, узнав о решении Верховного Суда Украины по его указу об увольнении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.
Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента (фото из открытых источников)
Он заявил, что в Офисе президента считают это решение попыткой сорвать судебную реформу в Украине.
По словам представителя Владимира Зеленского, на Банковой убеждены, что такое решение было принято не в пользу одиозного судьи Конституционного суда, а для поддержки старых законов в судебной системе Украины, которые президент и его команда пытаются изменить.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Верховный Суд отменил указ Зеленского об освобождении Тупицкого. 14 июля, Верховный Суд Украины (ВСУ) признал незаконным решение президента Зеленского об увольнении главы Конституционного Суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого.Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко называет решение ВСУ о незаконности указа Зеленского об освобождении Тупицкого (фактическая отмена указов времен президентства Януковича о назначении Тупицкого) прогнозируемым. Но имеют не столько юридическую составляющую, сколько — кастовую.
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