В Зеленского уже отреагировали на решение суда по Тупицкому

Владимир Зеленский был удивлен, узнав о решении Верховного Суда Украины по его указу об увольнении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента (фото из открытых источников)

Он заявил, что в Офисе президента считают это решение попыткой сорвать судебную реформу в Украине.

По словам представителя Владимира Зеленского, на Банковой убеждены, что такое решение было принято не в пользу одиозного судьи Конституционного суда, а для поддержки старых законов в судебной системе Украины, которые президент и его команда пытаются изменить.