Как будет работать тысяча на вакцинацию – Железняк

Ярослав Железняк, народный депутат от партии "Голос", сообщил в своем Telegram-канале о планах Кабмина по поводу средств, которые будут выплачивать вакцинированным украинцам.

Тысяча гривен – подарок от государства за вакцинацию – иллюстративное фото из сети

Тысяча гривен будет выплачиваться с 19 декабря 2021 г. до конца 2022 г. Чтобы выделить для этого три миллиарда гривен, подготовлен законопроект №6297, который уже представлен на рассмотрение Верховной рады. Планов по 2022 г. пока нет.

Первое время средства получат только те, кто установил приложение "Действие". Для остальных возможность воспользоваться ими появится только во втором квартале 2022 г.

Наличными деньги не будут выдаваться. Граждане будут получать "виртуальную" банковскую карту, на которую Кабмин перечислит тысячу гривен. После этого в течение четырех месяцев их нужно израсходовать.

Оплачивать можно только услуги определенных предприятий. Список составит Кабинет министров в соответствии с тем, чем предприятия занимаются по КВЭД: оплата билетов для проезда по железной дороге, или авиаперелетов, или в кинотеатр (59.14), или в театр (90.01), или на концерт (90.02, 90.04), или в музей (91.02), либо для просмотра спортивных мероприятий (93.11), либо для спортивных клубов (93.12), либо в фитнес-центр (93.13). Приведенный список – рабочая версия на данный момент, говорит Железняк.

В список Кабмина попадут не все предприятия указанных направлений, а только те, которые отвечают определенным критериям. В частности, обязательными требованиями является наличие не менее пяти сотрудников и оплата Единого социального взноса за 2-3 квартала 2021 г.

Ярослав Железняк резюмирует:

"Честно, это звучит крайне утопически, сложно, и как то, что обратится на каждом из этапов реализации. Думаю, что еще не раз пересмотрят подход к снаряду".

Издание "Комментарии" напоминает, Елена Шуляк, глава партии "Слуга народа", объясняла, каким способом тысячей гривен за вакцинацию смогут воспользоваться пенсионеры, у которых нет "Действия" и не ходят на концерты или фитнес-центры. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.





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