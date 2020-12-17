Кадровый кризис власти: есть ли шанс стабилизировать ситуацию

В правительстве анонсировали точечные кадровые перестановки, главы ОГА меняются, как перчатки… Кто и почему должен уйти, чтобы Украину перестало лихорадить и за счет какого резерва "слуги народа" будут восполнять кадровый дефицит — своими мыслями с читателями "Комментариев" поделились эксперты.

"Мы имеем управленческий хаос"

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш видит единственный выход из управленческого, кадрового и прочих хаосов – уйти должен президент Владимир Зеленский.

"Управление страной идет сейчас в ручном режиме. Президентом и его Офисом. Несмотря на то, что у нас есть три ветви власти. Никто не знает, что будет завтра. Кроме того, что экономика летит в тартарары. Мы имеем управленческий хаос. Эксперты не могут спрогнозировать шаги власти, в них нет логики, — отмечает Денис Богуш. — Есть группы влияния на президента (включая людей из 95 Квартала), есть президент, который, мягко говоря, не совсем понимает, как работает власть… А потому понять, почему меняют тех или иных губернаторов, какие будут перестановки в Кабмине – невозможно".

По словам политтехнолога, можно отслеживать анонимные и не только Телеграмм-каналы, делать ставку на инсайды. Но и они не дадут четкой картины.

"Логику человека, который не умеет управлять, ты понять не можешь, — поясняет Денис Богуш. — Зачем именно такой премьер? При котором убивается экономика, а он никак не реагирует. Зачем такой министр здравоохранения, который в разгар эпидемии баллотируется в Одесский облсовет? Зачем в Офисе президента люди, которых открыто называют "русскими шпионами"? Есть вопросы. Нет ответов. И нет реакции со стороны руководства страны. И толку не будет, пока у нас будет такой президент и такая "команда", которая на его рейтингах зашла во власть".

"Шанс стабилизировать ситуацию есть"

Политтехнолог Борис Тизенгаузен, комментируя тренд по замене глав ОГА, отметил, что маятник качнулся в сторону пусть старых, но проверенных профессиональных кадров.

"Валентин Резниченко, назначенный руководить Днепропетровской областью, Айна Тимчук, ставшая главой Харьковской ОГА, – это люди с серьезным опытом. А не назначения новых лиц просто потому что новые, — подчеркивает эксперт. — С Кабмином ситуация другая. Изменения там у нас, как правило, совпадают с голосованием за бюджет. Учитывая, что "слугам" пришлось добирать голоса (получили поддержку от части "Батькивщины" и внефракционных депутатов, от группы Коломойского "За будущее", некоторые портфели могут расцениваться как обмен на голоса. Кандидатура того же Витренко (Юрия Витренко хотят сделать первым вице-премьером — министром энергетики Украины – ред.) считается креатурой Коломойского. Возможно, были какие-то еще договоренности".

Поясняя потрясения, которые переживает Украина в последнее время, в том числе кадровую чехарду, эксперт напоминает, что мы живем в олигархическом государстве.

"Как бы странно ни звучало то, что сейчас скажу, но должен соблюдаться баланс между олигархами, чтобы Украину не лихорадило. Да, они имеют монополии, сверхприбыли. Но когда олигархи воюют друг с другом, страдаем все мы, — говорит Борис Тизенгаузен. – И сейчас, на фоне прочих кризисов, у нас идет война олигархов. Потому Украину не по-детски лихорадит. В такое время активизируются радикальные организации, которые под молчаливым присмотром правоохранителей творят совершенно непонятные вещи. Включаются частные армии, процветает рейдерство, отжимы, идет чернуха на каналах, которые принадлежат олигархам".

Чтобы обрести стабильность в наших непростых реалиях, мало соблюдать баланс между олигархами, считает политтехнолог.

"Самой власти нужно укрепляться. Сейчас любой нажим на нее, даже средней силы, достигает результата. Власть рефлексирует даже на незначительные поводы. Нужно набирать профессиональны кадры, укрепляться вертикально до горизонтально. Чтобы все работали на один результат. Тогда шанс стабилизировать ситуацию есть, — считает Борис Тизенгаузен. Н- о, подчеркиваю, лишь при условии, что будет делаться ставка на профи, не глядя на политический окрас".

Как сообщал портал "Комментарии", 15 декабря в Верховную Раду поступило сразу два заявления об отставке. Министрами, пожелавшими покинуть свои должности, оказались глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, а также министр по делам ветеранов Сергей Бессараб. Об этом сообщает председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.





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