Два министра подали в отставку

Язык
Coinspot 16.12.2020
BTC/USD
19658.44
ETH/USD
590.46
LTC/USD
81.95
НБУ 16.12.2020
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
34.02
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
15 декабря в Верховную Раду поступило сразу два
заявления об отставке. Министрами, пожелавшими покинуть свои должности, оказались
глава Министерства
защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, а также министр
ветеранов Сергея Бессараба. Об этом сообщает председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.
ФОТО: svidok.info
Сегодня, 16 декабря, заявления об отставке Парламент рассматривает на пленарном заседании. Отмечается, что сегодня уволить Верховная Рада сможет только одного из них. Вопрос о втором увольнении будет перенесен на 17 декабря. Во время заседания парламента вопрос об отставке Романа Абрамовского был снят с повестки дня. Профильный комитет заявил, что ему нужно больше времени на то, чтобы изучить этот вопрос перед рассмотрением его в зале. Когда конкретно будет рассмотрено увольнение Абрамовского – неизвестно. Об этом информирует РБК-Украина.
К слову, на вчерашнем заседании фракции "Слуга народа" некоторые депутаты высказались против увольнения Романа Абрамовского с должности главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Кроме того, этот вопрос просили пока отложить на неопределённый срок. Против увольнения Абрамовского были также и представители профильного комитета и мажоритарщики. По их словам, они не видят логики в его увольнении.
Ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том,
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости