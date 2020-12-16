Два министра подали в отставку

15 декабря в Верховную Раду поступило сразу два заявления об отставке. Министрами, пожелавшими покинуть свои должности, оказались глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, а также министр ветеранов Сергея Бессараба. Об этом сообщает председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

ФОТО: svidok.info

Сегодня, 16 декабря, заявления об отставке Парламент рассматривает на пленарном заседании. Отмечается, что сегодня уволить Верховная Рада сможет только одного из них. Вопрос о втором увольнении будет перенесен на 17 декабря. Во время заседания парламента вопрос об отставке Романа Абрамовского был снят с повестки дня. Профильный комитет заявил, что ему нужно больше времени на то, чтобы изучить этот вопрос перед рассмотрением его в зале. Когда конкретно будет рассмотрено увольнение Абрамовского – неизвестно. Об этом информирует РБК-Украина.

К слову, на вчерашнем заседании фракции "Слуга народа" некоторые депутаты высказались против увольнения Романа Абрамовского с должности главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Кроме того, этот вопрос просили пока отложить на неопределённый срок. Против увольнения Абрамовского были также и представители профильного комитета и мажоритарщики. По их словам, они не видят логики в его увольнении.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Евродепутат подал в отставку после оргии на подпольной секс-вечеринке в Брюсселе, а также о том, что были названы имена сразу трёх новых министров, которые скоро могут появиться в Кабмине.

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