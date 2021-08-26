Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие важные политические события могут произойти в Украине осенью, какие могут быть приняты решение, а также, есть ли вероятность потрясений или изменений в стране.

Политическая осень: чего ждать Украине и почему - фото из открытых источников

Делать прогнозы на осень можно, но в нашей политике всегда может произойти что-то непредсказуемое

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько отмечает, что осень в политическом измерении в Украине даже более жаркая, чем лето.

"Осень в Украине – это начало нового политического сезона. Два Майдана начинались осенью, – напоминает эксперт. – Может что-то подобное произойти этой осенью? Теоретически да. Ведь главные составляющие политических потрясений, а именно недовольство людей и сильное лидерство в стане оппозиции – есть. Хотя первая составляющая, возможно, еще не совсем созрела. Растущие цены и тарифы, незавершенность реформирования правоохранительной и судебной систем, коррупция вызывают негативные эмоции у людей. И всё же пока на рейтингах власти это сказывается слабо".

По мнению Владимира Манько, война – еще один фактор, который может сдетонировать ситуацию внутри Украины.

"Власть избиралась на лозунгах завершения войны. Они обвиняли предшественников в том, что война тем выгодна. Прошло более двух лет после избрания новой власти, а война идет до сих пор. Время играет не в пользу власти, и она может пойти на принятие непопулярных решений по завершению войны, что даст старт уличным выступлениям людей, несогласных с таким сценарием", – прогнозирует эксперт.

Среди других важных моментов осени, имеющих политическую подоплеку, он называет рассмотрение бюджета на 2022 год. Ведь это будет первый бюджет, принятый в рамках бюджетной декларации на три года — до 2024-го. Ну и традиционно без политических игр вокруг главного финансового документа страны не обойдется.

"Также в свете новой волны коронавируса будут приниматься решение о различных ограничениях. Надеюсь, что таких промахов, которые были во время предыдущих волн, не будет, – отмечает Владимир Манько. – После введения земельной реформы возможно будут внесены поправки в закон с целью позволить покупку одному лицу более 100 га земли, а также доступа к рынку компаниям. Осенью можно будет переформатирован Кабмин, а возможно его полностью поменяют. А как там насчет посадок? Третий год новой власти (уже не новой) пошел, а посадок нет. Или не воруют, или делают это слаженно и с прикрытием. Но если вспомнить слова главы Госдепа США Энтони Блинкена о том, что 30% ВВП Украины теряет именно из-за коррупции, то скорее – второй вариант".

Эксперт резюмирует: делать прогнозы на осень можно, но в нашей политике всегда может произойти что-то такое непредсказуемое (такой себе "черный лебедь"), что сногсшибательно изменит ситуацию.

Глобально в украинском политикуме ничего сверхъестественного осенью происходить не будет

Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова отмечает, что в экспертном сообществе Украины активно муссируется вопрос перевыборов (парламента или президента). Но объективно ими пока "и не пахнет", уверяет эксперт.

Анне Быкова поясняет:

"Эксперты искусственно, как каждый год в межсезонье, когда нет выборов, пытаются раскачать рынок. Запускают слухи о перевыборах в поисках работы, проектов, возможности заработка. Тем не менее, как мы видим, в крупных регионах, где могли бы быть баталии за победу на местных выборах (промежуточных, внеочередных), этого не происходит".

По словам Анне Быковой, многие эксперты, политтехнологи, "полевики" делали ставку на Харьков, где 31 октября 2021 года состоятся выборы нового мэра из-за смерти предыдущего – Геннадия Кернеса. Надеялись, что там найдется работа.

"Но этого не случилось, потому что объективно как таковой кампании там не проводится. Все внешние и внутренние факторы свидетельствуют о том, что в городе достигнут консенсус и победителем станет действующий и.о. мэра Терехов. Соответственно, на перевыборы, переформатирование сил влияния в Харькове и регионе рассчитывать не приходится, – поясняет политконсультант. – Точно та же ситуация в Кривом Роге, где после смерти мэра Константина Павлова (15 августа был найдет застреленным в своем доме – прим. ред.) городом, как и ранее, будет управлять Юрий Вилкул. Он вернулся на позиции, которые занимал ранее. А перевыборы мэра Кривого Рога могут быть не раньше марта. Так что осенью на перемены в том регионе надеяться тоже не приходится. Что касается довыборов в Раду по 184-му (центр – Новая Каховка в Херсонской области) и 197-му округу (центр – город Канев в Черкасской области), намеченным на 31 октября, то особых резонансных волн пока по ним не наблюдается, активизация избирательной кампании тоже. Она, вероятно, начнется с середины сентября. Впрочем, нельзя сказать, что выборы в этих регионах как-то повлияют на политический расклад в стране. Многие кандидаты пойдут на эти выборы чисто с целью обнала средств через избирательный фонд, а не ради повышения рейтинга, узнаваемости или победы".

Анне Быкова считает, что глобально в украинском политикуме ничего сверхъестественного осенью происходить не будет.

"Власть по-прежнему все ошибки, все неудачи будет списывать на пандемию. Это классическая отмазка, которую она будет использовать еще долго. При этом инициативы, исходящие от команды президента, вряд ли дадут какой-то прирост. Потому что они не комплексные, у них нет стратегического планирования", – заключает эксперт.

Ранее эксперты озвучили экономический прогноз для Украины на осень.

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