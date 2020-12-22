Кадровые перестановки в Офисе президента: новый зам Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Офиса президента, вместо уволившейся ранее Юлии Ковалив. Ее место заняла Юлия Свириденко. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте президента Украины.

Юлия Свириденко

В указе президента сказано:"уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины".

В следующем указе №581/2020 говорится о назначении на эту должность Юлии Свириденко.

"Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", — говорится в указе.

До своего назначения в Офис президента Юлия Свириденко была первым заместителем министра экономики. Также она занимала должность первого заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации.

О причине таких кадровых изменений пресс-служба ОП не сообщает.

Напомним, ранее Юлия Ковалив на своей странице в Facebook сообщила о том, что покидает пост замглавы Офиса президента. В своем посте она указала на достижения команды и назвала свой опыт невероятным.

"За это время мы смогли сделать много: дали старт возможности украинцам свободно распоряжаться своей землей, начали прозрачные аукционы по приватизации государственного имущества и продажи разрешений на пользование недрами, заключили первые концессионные соглашения и приняли новый закон о концессии, мы начали либерализацию спиртовой отрасли, приняли закон о государственной поддержке инвестиционных проектов и о внутреннем водном транспорте, начали ряд кредитных программ для поддержки микро и малого бизнеса, начали масштабную диджитализацию всех государственных услуг построение качественного корпоративного управления в государственных банках и государственных компаниях. Мы консолидировали партнерство с нашими международными партнерами для поддержки макроэкономической стабильности в этот турбулентный год. Это лишь часть из того, что станет основой для восстановления экономики в следующем году", написала Ковалив.

Напомним, Комитет избирателей Украины сообщил, что у главы Офиса президента Андрея Ермака – в 5 раз больше советников (19), чему у президента Украины Владимира Зеленского (4). По мнению главы КИУ Алексея Кошеля, институт советников президента фактически разрушен, о чём, в частности, говорит отсутствие информации о проведении заседаний группами советников главы государства. "Комментарии" узнали у экспертов, действительно ли вокруг Зеленского создают некий вакуум, если да – чем это чревато.

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