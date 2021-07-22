Кадровые перестановки: что ждет Кабинет министров осенью

Продолжаться ли после весенней отставки трех министров (инфраструктуры, здравоохранения и экономики) и летней смены главы МВД кадровые перемены в правительстве Украины уже осенью? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Кабмин (фото из открытых источников)

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук считает, что Кабмин точно продолжат перетряхивать.

"Из самого очевидного, что давно мелькает в новостях – смена министра обороны. Скорее всего, Андрей Таран покинет свой пост. Об этом писали и ранее, а сейчас тему активизировали Ярослав Железняк из "Голоса" и Ирина Верещук из "Слуги народа". Причем Верещук не первый раз заявила, что готова возглавить Минобороны. Так что Таран, надо полагать, осенью может потерять свое кресло. А министерство могут реформировать, выполняя требования Запада, в русле так называемых прНАТОовских реформ", — прогнозирует Никита Трачук.

Не исключает он и ухода министра юстиции Дениса Малюськи, а также возвращения в том или ином виде экс-главы МВД Арсена Авакова.

"Аваков вполне может метить в премьеры. Тем более, что нынешний глава Кабмина Дениса Шмыгаль имеет все шансы осенью этого поста лишиться. А отставка премьера, как известно, влечет за собой отставку всего состава правительства. Члены действующего продолжают работать в статусе исполняющих обязанности до назначения нового Кабинета министров, – напоминает Никита Трачук. – Ситуация складывается таким образом, что осенью у нас точно будут расти тарифы, что вызовет массовые протесты. Как и, возможно, попытка имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера в ракурсе донбасского кейса. Желающих "раскачать лодку" под эти болезненные темы хватит. А Офис президента будет искать крайнего. И, как правило, — козлами отпущения у нас становятся премьер и правительство. Так что Шмыгаля, вероятно, уберут, просто потому что нужно на кого-то перевести накопившийся негатив. При этом ничего толком не изменится, даже если сменят правительство. Управляют-то всем люди из ОП и те, кто стоит за ними".

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк обращает внимание, что кадровые ротации в Кабмине направлены скорее на ослабление команды Зеленского, нежели на ее усиление. И уже осенью это может аукнуться.

"На фоне поражения во внешней политике ("зеленый свет" проекту "Северный поток-2"), опасности российской агрессии и внутренней дестабилизации, которую уже планируют отдельные политические радикальные группы, избавившись от Авакова, Зеленский утратил серьезный аргумент в обеспечении цементировании внутренней безопасности. Идут разговоры о переформатировании МВД, выведении оттуда ряд структур (Нацгвардии, Госпогранслужбы). Что не отвечает европей модели, где к функциям МВД относится всё, что касается внутренней политики и силового блока. А во время этого и ему подобного большого дерибана вполне может возникнуть политический кризис", – считает Тарас Семенюк.

"В данный момент "Слуга народа", по факту, не имеет монобольшинства в парламенте. Де-юре есть, де-факто нет. В итоге партии власти приходит докупать голоса, что обходится всё дороже. Потому осенью или к концу года возможны и проблемы в Раде, и смена правительства, — прогнозирует эксперт. — Многое тут будет зависеть от результатов визита Зеленского в США, который, как известно, пройдет в конце августа".

Напомним, Верховная Рада 291 голосом отправила главу МВД Арсена Авакова в отставку. "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, какие выводы из этой ситуации можно сделать и кто получит наибольшую выгоду от происходящего.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!