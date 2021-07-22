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Кадровые перестановки: что ждет Кабинет министров осенью

У Рады есть претензии к трем министрам

сегодня, 20:58
Автор:

Ольга Чародий

Продолжаться ли после весенней отставки трех министров (инфраструктуры, здравоохранения и экономики) и летней смены главы МВД кадровые перемены в правительстве Украины уже осенью? Эксперты оценили для портала "Комментарии". 

Кадровые перестановки: что ждет Кабинет министров осенью

Кабмин (фото из открытых источников)

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук считает, что Кабмин точно продолжат перетряхивать.

"Из самого очевидного, что давно мелькает в новостях – смена министра обороны. Скорее всего, Андрей Таран покинет свой пост. Об этом писали и ранее, а сейчас тему активизировали Ярослав Железняк из "Голоса" и Ирина Верещук из "Слуги народа". Причем Верещук не первый раз заявила, что готова возглавить Минобороны. Так что Таран, надо полагать, осенью может потерять свое кресло. А министерство могут реформировать, выполняя требования Запада, в русле так называемых прНАТОовских реформ", — прогнозирует Никита Трачук.

Не исключает он и ухода министра юстиции Дениса Малюськи, а также возвращения в том или ином виде экс-главы МВД Арсена Авакова.

"Аваков вполне может метить в премьеры. Тем более, что нынешний глава Кабмина Дениса Шмыгаль имеет все шансы осенью этого поста лишиться. А отставка премьера, как известно, влечет за собой отставку всего состава правительства. Члены действующего продолжают работать в статусе исполняющих обязанности до назначения нового Кабинета министров, – напоминает Никита Трачук. – Ситуация складывается таким образом, что осенью у нас точно будут расти тарифы, что вызовет массовые протесты. Как и, возможно, попытка имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера в ракурсе донбасского кейса. Желающих "раскачать лодку" под эти болезненные темы хватит. А Офис президента будет искать крайнего. И, как правило, — козлами отпущения у нас становятся премьер и правительство. Так что Шмыгаля, вероятно, уберут, просто потому что нужно на кого-то перевести накопившийся негатив. При этом ничего толком не изменится, даже если сменят правительство. Управляют-то всем люди из ОП и те, кто стоит за ними".

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк обращает внимание, что кадровые ротации в Кабмине направлены скорее на ослабление команды Зеленского, нежели на ее усиление. И уже осенью это может аукнуться.

"На фоне поражения во внешней политике ("зеленый свет" проекту "Северный поток-2"), опасности российской агрессии и внутренней дестабилизации, которую уже планируют отдельные политические радикальные группы, избавившись от Авакова, Зеленский утратил серьезный аргумент в обеспечении цементировании внутренней безопасности. Идут разговоры о переформатировании МВД, выведении оттуда ряд структур (Нацгвардии, Госпогранслужбы). Что не отвечает европей модели, где к функциям МВД относится всё, что касается внутренней политики и силового блока. А во время этого и ему подобного большого дерибана вполне может возникнуть политический кризис", – считает Тарас Семенюк.

"В данный момент "Слуга народа", по факту, не имеет монобольшинства в парламенте. Де-юре есть, де-факто нет. В итоге партии власти приходит докупать голоса, что обходится всё дороже. Потому осенью или к концу года возможны и проблемы в Раде, и смена правительства, — прогнозирует эксперт. — Многое тут будет зависеть от результатов визита Зеленского в США, который, как известно, пройдет в конце августа".

Напомним, Верховная Рада 291 голосом отправила главу МВД Арсена Авакова в отставку. "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, какие выводы из этой ситуации можно сделать и кто получит наибольшую выгоду от происходящего.


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Источник: Comments.ua
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