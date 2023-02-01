"Кадровые чистки" продолжаются: Кто из чиновников потерял кресло

Анонсированные "весенние посадки" начались в Украине с громких увольнений, параллельно с которыми проходили и массовые обыски, пишут "Комментарии".



Правительство уволило ряд ТОП-чиновников

По решению Кабинета Министров 1 февраля был уволен с занимаемых должностей: Юрий Сотник — первый заместитель председателя Гослесагентства; Александра Щуцкого – первого заместителя председателя Гостаможслужбы; Андрея Лордкипанидзе – заместителя председателя Госпродпотребслужбы; Вячеслава Демченко — в.и.о Председателя Государственной таможенной службы.

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Относительно заместителя председателя Гостаможслужбы Руслана Черкасского начато дисциплинарное производство, он отстранен от исполнения обязанностей.

Председатель подкомитета по надзору за деятельностью государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия об этом намекал еще утром.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в соцсетях: "Буду анонсировать общественность о весенних посадках". Еще накануне, 31 января, в вечернем обращении Президент Украины, похоже, анонсировал эти события: "Сейчас определенное кадровое затишье… Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах.

На официальном сайте Кабинета Министров пока ни одного решения правительственных чиновников нет.

Напомним, как писали "Комментарии", сегодня Служба безопасности Украины вместе с коллегами по силовому блоку проводит ряд масштабных оперативно-следственных мероприятий, направленных на борьбу с внутренним врагом .