Кабмин одобрил распоряжение "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения"

Сегодня на очередном заседании Правительства Украины было принято распоряжение "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения". Об этом сообщает министр Кабмина Олег Немчинов.

По его словам, очередная всеукраинская перепись населения должна предоставить объективную информацию о количественном и качественного составе населения Украины в целом и на всех уровнях ее административно-территориального устройства.

Перепись имеет важное экономическое и общественно-политическое значение и требует тщательной подготовки. Согласно предварительному распоряжению Кабмина от 9 апреля 2008 № 581-р перепись должна была пройти в 2020 году. Но сегодня реализация предусмотренных подготовительных мероприятий, в условиях карантина и реальные возможности финансового обеспечения в соответствующем бюджетном периоде, становится невозможной. Поэтому правительством решено перенести срок проведения переписи населения в 2023 году.



Принятие распоряжения обеспечит необходимую правовую основу для проведения Всеукраинской переписи населения, результаты которого будут источником информации для формирования государственной политики по вопросам экономического и социального развития Украины, бюджетной политики, а также для кратко- и долгосрочных демографических прогнозов.



Также, по информации Немчинова, уже началась работа по осуществлению переписи населения раунда 2030 году приреестровым или комбинированным методом во исполнение Указа Президента Украины от 29 июля 2019 № 558 "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц в электронных услугах", одобренного на заседании Кабинета Министров Украины 14 августа 2019.



С этой целью осуществляется подготовка соответствующих документов о внесении изменений в законодательную базу в сфере государственной статистической деятельности, в частности в закон Украины "О Всеукраинской переписи населения". Изменения урегулируют доступ органов государственной статистики к необходимым для переписи населения персональных данных, содержащихся в национальных электронных информационных ресурсах.



Также министр отметил, что Украина изучает международный опыт по переписи на основе реестров. Государственная служба статистики Украины и Фонд ООН в области народонаселения уже проводят серию международных вебинаров "Опыт и практики", участники которых изучают практические аспекты перехода к переписи населения на основе реестров. После серии вебинаров будет создана рабочая группа, которая будет разрабатывать дорожную карту для перехода Украины на электронную перепись.

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