Кабмин обеспечит безопасность перелетов в воздушном пространстве Украины: что думают эксперты

На фоне отмены рядом компаний полетов в Украину Кабмин выделяет 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины.

Обеспечение безопасности авиаперелетов в Украине - фото из открытых источников

Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями об этой ситуации, возникшей на фоне сообщений о возросших рисках российского вторжения.

Важно было продемонстрировать инвесторам, что Украина будет защищать их инвестиции, даже если страны-партнеры повышают уровень тревожности

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач считает правильным и сильным шагом решение Кабмина о выделении средств из резервного фонда госбюджета 16,6 млрд грн для обеспечения гарантии безопасности полетов над Украиной. Он также подчеркивает, что средства сохранятся на отдельном эксроу-счете (специальный условный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств) Министерства инфраструктуры.

"Вызывает уважение и быстрота принятия правительством данного решения, – отмечает эксперт. – Этот шаг чрезвычайно важен не только для обеспечения гарантий страховым компаниям и авиакомпаниям и сохранения авиасообщения Украины с миром. Важно было также продемонстрировать инвесторам, что Украина будет защищать их инвестиции, даже если страны-партнеры повышают уровень тревожности".

Украинская экономика – чрезвычайно открыта, подчеркивает Андрей Длигач. Поэтому сохранение логистических путей и авиасообщения – критически важно для ее развития.

Лучше бы выделили деньги на закупки для украинской армии, на строительство ракет. На выстраивание мощной противовоздушной обороны

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает следующим образом:

"Если на Западе примут решение (а центром страховых компаний является Британия) не покрывать рисков полетов над Украиной, то выделение денег с нашей стороны особо не поможет. Ни одна украинская страховая компания не страхует самолеты, которые зарегистрированы в ЕС, находятся в собственности, предположим, Airbus или других компаний. Это делают именно европейские структуры".

Потому, считает эксперт, меры, принятые Кабмином, особо не помогут.

"Мы не можем страховать риски авиаперевозчиков, связанные с возможным российским вторжением. Украинские компании не имеют такой возможности. Денег у них меньше, как и доверия к ним, – поясняет Тарас Загородний. – Условно говоря, иностранный банк, который финансирует лизинговую сделку, не возьмет в качестве страховщика украинскую компанию. Либо за очень крупные деньги. Потому что средств на нашем страховом рынке не много. Так что я не считаю, что этот шаг Кабмина принесет какой-то позитив. Лучше бы выделили деньги на закупки для украинской армии, на строительство ракет. На выстраивание мощной противовоздушной обороны. Это бы помогло куда больше – и куда больше соответствовало бы реальности".

Ранее на портале "Комментарии" — Зеленский ждет визита Байдена в Украину в ближайшие дни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!