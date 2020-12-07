Истекает срок закона об ОРДЛО: на что может пойти украинская власть

Срок закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей истекает в конце этого года. "Комментарии" узнали у экспертов, что может предпринять власть, есть ли вероятность, что его не просто продлят (как делали раньше), а внесут изменения, которые сдвинут с мертвой точки процесс урегулирования ситуации на Донбассе.

"Все события на этом треке пройдут в следующем году"

Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов убежден, что закон продлят без изменений.

"Его продлевали без изменений в предыдущие несколько лет. Продлят и сейчас. Непродление может стать поводом обвинить Украину в срыве мирных договоренностей", – поясняет аналитик.

По его словам, вносить какие-то изменения в закон в последние недели перед Новым годом никто не будет.

"Во-первых, они не подготовлены и не оговорены. Но главное, что нет условий для этого, – говорит Сергей Стуканов. – Россия уже продемонстрировала, что не будет идти на уступки со своей стороны. Единственная цель России — снять с себя ответственность и заставить Украину говорить напрямую с марионетками. Причем говорить долго, без шансов на деоккупацию (Молдова и Приднестровье тому пример). Поэтому вносить какие-то изменения в закон не имеет смысла — и наша власть, наконец, это осознала. Она готовится к определенному переформатированию вопроса Донбасса, надеется на активное участие США после победы Байдена. Поэтому все события на этом треке пройдут в следующем году. А в этом — просто формально продлят закон без изменений".

"Сложившееся положение объективно крайне сложное"

Историк, политолог и исследователь радикализма Вячеслав Лихачев размышляет следующим образом: "Насколько можно судить по исходящим из властных коридоров сигналам, на сегодня самый вероятный вариант развития событий – самый банальный: продление существующего закона. Ничего не говорит о том, что руководство страны готово сейчас всерьез продвигать какие-то амбициозные "прорывные" инициативы или просто значительно изменять статус-кво. Ситуация слишком неблагоприятная".

По мнению эксперта, первоочередной заботой президента и правительства остаются эпидемия и ее экономические последствия.

"Не думаю, что Владимир Зеленский и его партия готовы на пороге неизбежного – но непопулярного в народе – нового локдауна инициировать шаги, потенциально несущие дополнительные риски. В вопросах, связанных с урегулированием статуса оккупированных территории, пространство для маневра слишком ограничено как ранее принятыми обязательствами, так и опасением негативной реакции, способной дестабилизировать ситуацию", – поясняет Вячеслав Лихачев.

Он подчеркивает, что президент, с одной стороны, опасается провоцировать Россию на обострение боевых действий неприемлемыми для Кремля шагами (шаткое прекращение огня на линии соприкосновения – весьма ценное для Владимира Зеленского достижение). С другой – вызвать недовольство патриотической оппозиции, настороженно ожидающей со стороны власти предательства национальных интересов.

"А президентская партия еще не оправилась от поражения на местных выборах и не выработала дальнейшую политическую стратегию в условиях спада популярности. В подобном раскладе и проще, и эффективнее всего оставить всё, как есть, – уверен Вячеслав Лихачев. – Но главное, на мой взгляд, заключается в том, что за полтора года уже не такая уж и новая власть так и не смогла выработать никакого по-настоящему нового подхода к решению проблемы".

Эксперт акцентирует, что Зеленский и его команда, не устающие критиковать доставшиеся им в наследство рамочные соглашения, оказались не в состоянии артикулировать ничего принципиально лучшего.

"Сложившееся положение объективно крайне сложное. И затруднения по поиску выхода из него можно понять, – считает Вячеслав Лихачев. – Правда, в своих предвыборных обещаниях Владимир Зеленский уверенно гарантировал нечто другое (и до сих в полемике с предыдущим президентом и его сторонниками озвучивает способность к прорыву в этой сфере). К сожалению, подобная ситуация становится не только еще одним фактором дальнейшего неизбежного разочарования в президенте тех, кто поддержал его в прошлом году. Мировая практика показывает, что во многих подобных "подмороженных" конфликтах каждый год продления статус-кво только способствует запутыванию сложного клубка проблем. Для которых чем дальше, тем сложнее найти сколько-нибудь успешное решение".

Напомним, представитель РФ в ООН признал войну на Донбассе конфликтом России и Украины.

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