«Ирокезы» в Одессе: История с американскими вертолетами переросла в скандал

В "Укроборонпроме" настаивают, что договоренность с американцами относительно крупноузловой сборки вертолетов "Ирокез" Bell UH-1 Iroquois ("Ирокез") на Одесском авиационном заводе существует. Ранее польское издание Zbiam со ссылкой на официальный ответ американской компании Bell Trexton сообщило, что та не выдавала Украине лицензии на производство вертолетов Bell UH-1 Iroquois ("Ирокез").

Вертолеты «Ирокез» (фото из открытых источников)

Что происходит и почему? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак отмечает, что история с анонсированным главой Укроборонпрома Юрием Гусевым началом лицензионной сборки в Одесской области вертолетов Bell UH-1 Iroquois ("Ирокез") плавно переросла в скандал.

"Американская компания производитель вертолетов "Bell Trexton" в своем письме отрицает выдачу лицензии Укроборонпрому на такое производство, — поясняет Иван Ступак. — В ноябре 2012 года в Украине произошел практически идентичный скандал, когда глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив подписал договор на строительство LNG-терминала с испанской компанией GasNaturalFenosa. Однако уже на следующий день компания этот факт опровергла. Выяснилось, что "подписант" со стороны GasNaturalFenosa – испанский бизнесмен и бывший лыжный инструктор, не имеющий никакого отношения к компании. В этот период времени Юрий Гусев, в этом же Госагентстве возглавлял Дeпapтaмeнт нaциoнaльныx пpoeктoв".

По мнению Ивана Ступака, Украина в лице Укроборонпрома стала жертвой аферы и практически чуть не влипла в коррупционный скандал международного уровня.

"Вероятно, Укроборонпром всё-таки вел переговоры о начале лицензионной сборки вертолетов Bell UH-1, однако не с производителем, а с частным посредником, который и брал на себя обязанность обо всем договориться с американской компанией. В какой-то момент времени что-то пошло категорически не так, и вся сделка не только сорвалась, но и переросла в скандал, — отмечает эксперт. — Скорее всего мы имеем дело с коррупционной конструкцией, которая по задумке своих создателей могла выглядеть таким образом: Укроборонпром — посредник – американская компания "Bell Trexton". Наличие компании посредника позволяло бы Укроборонпрому целиком легально оставлять на нем некую сумму денег в качестве комиссионных выплат. А учитывая среднюю стоимость готовых вертолетов на уровне $20-25 миллионов за единицу, то комиссионные могли стать существенной прибавкой к пенсии для отдельных украинских чиновников. Антикоррупционным органам Украины определенно стоит обратить внимание на данную историю, во избежание ее повторения в недалёком будущем".

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко подчеркивает, что в политике постправды принято придумывать смыслы, которые далеки от реальности, а потом им обсуждать.

"Вероятно, для того, чтобы продемонстрировать собственную успешность, руководство Укроборонпрома решило побежать впереди паровоза и заявить о договоренности. Возможно, договоренности действительно существуют, но — они не перешли в финальную стадию. Учитывая секретный характер — не исключено, что американская сторона начала их отрицать", — отмечает Богдан Петренко.

Но есть, по его словам, и другой вариант.

"Например, договорились с какой-то второстепенной американской компанией, которая производит нечто подобное, — поясняет он. — Потому удивляет, что в последнем сообщении Укроборонпрома нет четкого названия предприятия из США, с которым ведут переговоры. Что не логично — особенно учитывая скандал, который развернулся вокруг этих вертолетов. Украина, к сожалению, уже имеет опыт подписывать договора с "лыжными инструкторами". Поэтому мы всегда будем дуть и на холодную воду".

Будет ли поставлена точка в этом вопросе — сказать сложно, считает Богдан Петренко.

"Да, с одной стороны, к годовщине Независимости — 24 августа должен быть изготовлен образец вертолета. Но — в условиях постоянного изменения информационного поля, общественное мнение может забыть о намерениях — и 24 августа у нас будут другие информационные поводы для обсуждения", — резюмирует эксперт.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, предусматривающий реформу "Укроборонпрома". Теперь предприятие из Государственного концерна превратится в акционерное общество.

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