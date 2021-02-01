Реформа «Укроборонпрома»: какое будущее у предприятия

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, предусматривающий реформу "Укроборонпрома". Теперь предприятие из Государственного концерна превратится в акционерное общество. Эксперты оценили эту идею для портала "Комментарии".



Реформа "Укроборонпрома". Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Коррупционные риски остаются

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин подчеркивает, что весь украинский военно-промышленный комплекс (ВПК), в частности "Укроборонпром", давно нуждались в существенном реформировании.

"Та модель управления, которая была – большой концерн – нуждалась в переформатировании. Теперь будет АО, несколько холдингов по разным направлениям. Отдельно – оборонительные системы (вооружение, боеприпасы), отдельно – аэрокосмические (КБ Южное, Антонов). Каждое направление будет заниматься специализированным производством. По крайне мере, так утверждает глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев. Главное, что теперь возможно без посредников покупать определенные технологии, привлекать иностранные инвестиции. Теперь ориентировка на заказы, на рынок, без неповоротливой надстройки, как раньше", – говорит Влад Волошин.

Он отмечает, что раньше "Укроборонпром" представлял собой своеобразное министерство и требовал немалых ресурсов вместо того, чтобы эффективно работать на пользу украинским экономике и ВПК.

"Закон, который приняли депутаты, идет в канве всего реформирования "Укроборонпрома", о чём говорили еще осенью прошлого года. Модель разрабатывали специалисты, надеясь построить более эффективную в управлении систему. Предприятия, которые фактически не работали над оборонным заказом, выставили на приватизацию. Полученные средства будут вложены в разработку новых технологий, в модернизацию. Идея положительная, другое дело – как будет воплощена в жизнь. К сожалению, у нас всегда есть риски, что даже самая хорошая идея может в итоге воплотиться вовсе не так, как ее задумали авторы. Коррупционные риски в Украине всё еще достаточно велики", – подчеркивает Влад Волошин.

Проблемы с обеспечением

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отмечает: "Война, в которой мы живем с 2014 года, показала, что вооружение и техника у ВСУ – еще с прошлого века. Всего 5-10% по разным видам и родам войск было более-менее современное. С того времени этот показатель вырос до 15-20%. Но этого всё равно мало. У России, с которой ведем гибридную войну, это показатель в 3-4 раза выше. Нужно было срочно преобразовывать "Укроборонпром", на котором замыкался ВПК. И который (тут уже политические моменты) был подконтролен президенту. А так как президент и премьер у нас нередко представляли разные политически силы, ситуация долгое время не менялась. Сейчас же, когда Кабмин и Офис президента действуют в одном ключе, когда есть своя большая фракция в Раде, появилась возможность провести нужные преобразования. Так мы получили профильного министра (по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины) и вице-премьера – Олега Урусского. Так начался процесс перемен в "Укроборонпроме".

По словам эксперта, в конце прошлого из более 100 предприятий, входящих в "Укроборонпром", 18 (не стратегически важных) отдали на приватизацию.

"Переформирование Госпредприятия в АО позволит более гибко решать вопросы управления, – продолжает Игорь Романенко. – Повышение скорости принятии решений и их реализации – это повышение эффективности работы всего предприятия. А в современных условиях лишь так можно выйти на мировой уровень, быть там конкурентоспособным. Учитывая, что "Укроборонпром" – достаточно большая махина, важно всё делать поэтому. Соответствующее законодательство уже есть (пока в первом чтении). Президент подкрепляет реформы деньгами. В прошлом году государственный оборонный заказ, по данным Офиса президента, был под 30 млрд. В этом году обещали увеличить. Задача СНБО – рассмотреть систему дальнейших преобразований, утвердить и подать на рассмотрение президенту. Подходы правильные. Теперь нужен соответствующий контроль – государственный и общественный. Не будем забывать, что преобразования происходят в условиях гибридной войны".

Напомним, военный эксперт рассказал, почему реформы в "Укроборонпроме" были необходимы.

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