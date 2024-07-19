Ирина Фарион умерла после покушения

Бывшая народный депутат от партии "Свобода", языковед Ирина Фарион скончалась в больнице после совершенного на нее во Львове покушения.

Фарион умерла в больнице. Фото из открытых источников

Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

"Очень досадно, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны", – написал Максим Козицкий в Telegram.

Глава Львовской ОГА также сообщил, что поиски нападающего на Ирину Фарион в на данный момент продолжаются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о покушении во Львове на бывшую народную депутатку от партии "Свобода", языковед Ирину Фарион. Он сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают ему о розыске нападающего на Ирину Фарион. "Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во Львове 19 июля неизвестный киллер стрелял в бывшую народную депутат от партии "Свобода", языковед Ирину Фарион. Женщина находится в тяжелом состоянии. Информацию о покушении на Ирину Фарион подтвердила львовская журналистка и телеведущая канала "Эспрессо" Марта Олиярнык. "В Ирину Фарион стреляли. Был ли выстрел смертельным — неизвестно. Ее забрала скорая. Об этом мне стало известно из собственных источников. Это произошло на Масарика, 3", — сообщила Марта Олиярнык. По информации журналистки, Ирине Фарион выстрелили в висок.

