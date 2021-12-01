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Инвестиционная привлекательность vs заявление о госперевороте: что думают депутаты "Слуги народа"

Депутаты "Слуги народа" высказали свою точку зрения на возможные действия инвесторов на фоне последних событий

сегодня, 13:27
Автор:

Козлова Альбіна
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В Украине уже несколько дней журналисты, политики и эксперты обсуждают заявление президента о готовящемся государственном перевороте. Корреспондент портала "Комментарии" Мария Рада спросила у депутатов фракции "Слуги народа" их точки зрения относительно того, повлияет ли заявление о госперевороте на инвестиционную привлекательность Украины.

Инвестиционная привлекательность vs заявление о госперевороте: что думают депутаты "Слуги народа"

Депутаты высказались об госперевороте, фото из открытых источников

Андрей Холодов предположил, что для инвесторов Запада, планировавших вкладывать инвестиции в украинский бизнес, такое сообщение может быть воспринято как причина избегать активных действий.

"Это очень серьезное заявление. Однозначно любое политическое заявление, которое может касаться бизнеса инвесторов, остановит активное движение инвестиций в Украину. С другой стороны, мы сделали немало шагов (запуск "Дия Сити" и создание условий для бизнес-парков), которые будут способствовать привлечению инвестиций. Если бы я был инвестором в Украине, я бы инвестировал. Для западных инвесторов, скорее всего, это будет остановка активного движения", — подчеркнул Холодов.

Точку зрения нардепа не разделил его коллега Даниил Гетманцев. По его мнению, главное — не заявления и медийные скандалы, а законы, принятые парламентом для улучшения инвестиционного климата.

"Считаю, что инвестиционная привлекательность определяется не скандалами в медийном поле, а теми законами, которые мы принимаем. Мы приняли очень много классных законов, повышающих эту привлекательность", — пояснил нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп Кира Рудык рассказала, почему сообщение о госперевороте может повлиять на экономику. По мнению Рудык, ущерб репутации государства нанесен этим серьезным заявлением. Политик рассказала, что получила много звонков от взволнованных инвесторов и партнеров.


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Источник: https://comments.ua/ua
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