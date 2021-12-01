Инвестиционная привлекательность vs заявление о госперевороте: что думают депутаты "Слуги народа"

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Козлова Альбіна
В Украине уже несколько дней журналисты, политики и эксперты обсуждают заявление президента о готовящемся государственном перевороте. Корреспондент портала "Комментарии" Мария Рада спросила у депутатов фракции "Слуги народа" их точки зрения относительно того, повлияет ли заявление о госперевороте на инвестиционную привлекательность Украины.
Депутаты высказались об госперевороте, фото из открытых источников
Андрей Холодов предположил, что для инвесторов Запада, планировавших вкладывать инвестиции в украинский бизнес, такое сообщение может быть воспринято как причина избегать активных действий.
Точку зрения нардепа не разделил его коллега Даниил Гетманцев. По его мнению, главное — не заявления и медийные скандалы, а законы, принятые парламентом для улучшения инвестиционного климата.
Как сообщал портал "Комментарии", нардеп Кира Рудык рассказала, почему сообщение о госперевороте может повлиять на экономику. По мнению Рудык, ущерб репутации государства нанесен этим серьезным заявлением. Политик рассказала, что получила много звонков от взволнованных инвесторов и партнеров.
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