Хомчак идет с поста: что означают кадровые ротации последнего времени в силовых органах и армии

Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Его место займет генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный. Хомчак же назначен первым заместителем секретаря СНБО. Что означают кадровые ротации последнего времени в силовых органах и армии? Грядут реальные перемены, или это просто "перестановка кроватей"?

Руслан Хомчак (фото из открытых источников)

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович называет данные перестановки ожидаемыми.

"Тот вал негатива, который был вокруг фигуры Руслана Хомчака, нарастал. Последней каплей стали суды между ним и министром обороны Андреем Тараном (касательно функционала – кто имел право куда кого назначать, кто кому подчиняется, в каком формате и т.д.). Ненормально, когда в воюющей стране люди, отвечающие за оборону, даже если у них имеются некие расхождения, выносят их в публичную плоскость. И через суды пытаются друг с другом воевать", – подчеркивает Игорь Рейтерович.

По его мнению, тут есть и вина президента Владимира Зеленского.

"Он как верховный главнокомандующий должен был вызвать Хомчака с Тараном и решить вопросы, скажем так, "сообразив на троих". Президент выступил бы своеобразным арбитром, – поясняет эксперт. – Не знаю, в силу каких причин, но этого не произошло"

По его словам, есть определенные претензии и непосредственно к функциональным обязанностям, которое Хомчак выполнял на фронте.

"Недовольство его действиями, похоже, зрело в рядах вооруженных сил. В частности, касательно его где-то, возможно, частично пассивной политики в контексте ответа на провокации со стороны России и т.н. "ДНР" и "ЛНР". При этом нужно понимать, что Хомчак являлся в определенной мере заложником политики президента, который говорит о том, что у нас перемирие... Возможно, некое несогласие по поводу особенностей этого "перемирия" также привело к отставке", – размышляет Игорь Рейтерович.

Он также предполагает, что идет целенаправленное назначение людей, которые более готовы выполнять поручение президента и его Офиса, в том числе, по части исполнения весьма неудобной для нас политической части Минских соглашений.

"То, что Хомчак назначен замсекретаря СНБО, это почетная ссылка, – считает эксперт. – Там всем руководит секретарь СНБО Данилов и

собственно президента. А все эти замы консультационно-совещательного органа, которым, по сути, является СНБО, – это просто возможность иметь свой кабинет и некий статус. Думаю, что Хомчак долго на этой должности не задержится. Хоть, может, его это и устроит – получать зарплату, ни за что особо не отвечая".

По мнению Игоря Рейтеровича, если привязать данное кадровое решение к изменениям, которые недавно были в силовом блоке – Службе внешней разведки, СБУ, — видно, что идет достройка президентской вертикали.

"Но у меня сомнения, является ли эта де-юре вертикаль Зеленского – таковой и де-факто. Потому что огромное количество людей, которые так или иначе попадают сейчас на должности, это люди главы Офиса президента – Андрея Ермака. Он или привел их, или знает, или проводил с ними собеседование. И выстраивание такой силовой вертикали показательно, – считает эксперт. – Не исключаю, что это делается с прицелом на осень и возможные социальные потрясения, которые могут быть в Украине в контексте роста тарифов, безработицы и реализации какой-то политической части Минских соглашений (имплементация той же формулы Штайнмайера в украинское законодательство), с чем будет не согласна значительная часть общества".

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко признался: "Мне обидно, что военные становятся заложниками политических интриг. Хоть не должны ни сами вмешиваться, ни попадать под их влияние. Хомчак два года, в двух правительствах, выстраивал свою вертикаль. Год входил в должность. Сейчас видим, что пошли какие-то реформы, на высоком уровне проходят многонациональные учения, именно вооруженные силы являются передовыми в вопросах продвижения в НАТО. Но затянулся конфликт между министром обороны и главкомом. Это не добавляло плюсов никому, в том числе в рамках боеспособности, обороноспособности".

Юрий Кочевенко отмечает, что основные кризисные моменты – провал Гособоронзаказа, проблемы с питанием, вещевым обеспечением, с денежным довольствием военных – это вопросы к Министерству обороны.

"И если кого и надо было отправлять в отставку, так это – не главкома, а министра обороны. Думаю, это вскоре это и произойдет, – говорит эксперт. – Хомчак точно был не худшим главкомом в истории Украины. Несмотря на трудности, непонимание высшего военно-политического руководства в ракурсе управления и реформирования ВСУ, процессы шли. Сейчас они однозначно замедлятся. Новому главкому (хоть я ничего против генерал-майора Залужного не имею, знаю его как профессионала) понадобится время, чтобы войти в должности. То есть, мы вновь войдем в определенный период турбулентности. Что малоприятно в условиях постоянных агрессий и угроз, в которых мы находимся".

По словам Юрия Кочевенко, для Хомчака увольнение явно стало неожиданным.

"Я с ним недавно встречался, мы планировали определенные проекты, задачи. Без учета, что подобное может произойти, – отмечает эксперт. – Действующая власть не любит отправлять в отставку со скандалами. Так что Хомчака поблагодарили, дали должность в другом высоком ведомстве. Похоже, из системы он пока не выпадает".

Напомним, главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко заявил о кризисе в украинской армии и нерешенных проблемах взаимодействия между главами ВСУ и Минобороны – Русланом Хомчаком и Андреем Тараном.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!