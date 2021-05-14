Что происходит в украинской армии при Хомчаке и Таране

Главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко заявил о кризисе в украинской армии и нерешенных проблемах взаимодействия между главами ВСУ и Минобороны – Русланом Хомчаком и Андреем Тараном. Об этом сообщают "Подробности".

Армия Украины. Фото из открытых источников

По словам Воронченко, в ВСУ полностью остановлено строительство военных арсеналов, на передовой — некачественное питание, а на закупках оружия и бронежилетов якобы возможна коррупция. Воронченко также указал на отсутствие взаимопонимания между руководством ВСУ и Минобороны, в том числе он заявил о дублировании функций.

Волонтеры, в свою очередь, выразили критику военного руководства после их выступлений на форуме "Украина 30". Там главнокомандующий ВСУ, например, заявил о намерениях "перейти к стратегическим закупкам вооружения".

По словам Кирилла Данильченко, высказывания Хомчака никак не соотносятся с реальностью.

"Откуда деньги на все это? – спрашивает Данильченко. — У нас бюджет ВСУ на закупку вооружения и ремонт 819 млн долларов в год. На поддержание в порядке постсоветского автопарка, на ремонт с модернизацией 2 батальонных комплектов танков в год, на бесконечные ремонты полторы сотни самолетов и вертолетов, на модернизацию "Гетмана Сагайдачного", на развитие всей системы связи. На всё. Будет удивительно, если меньше 20% будет уходить на ремонты — 18 тысяч единиц техники по плану это "капиталка".

Данильченко добавил, что "красивые картинки и мечты на форумах прекрасны", но не более чем.





Заявление министра обороны Тарана на том же форуме о том, что Украина "лидирует" среди всех претендентов на пути к НАТО, также вызвало вопросы в среде военных. К примеру, обещанное еще с прошлого года электронное оружие против дронов так и не куплено.

Более того, по данным "Вести. Юа", наблюдается деморализация военных, с которым руководство ВСУ не может справиться. Издание сообщает, что данные об алкоголизме и наркотиках на передовой якобы скрываются, тогда как Сеть привело в шок видео с самоубийством солдата.

Как поясняет ветеран Евгений Бикренев, дисциплины нет из-за провальной кадровой политики. По его словам, ряд ключевых должностей заполнен по принципу "его рекомендовал правильный олигарх". Как заявил ветеран, так же ведет кадровую политику и якобы "рекомендованный олигархом Коломойским" Хомчак. Подобное положение дел, уверен Бикренев, будет только усугублять наблюдающуюся "деградацию".

Отметим, что депутаты Верховной рады после заслушивания отчета инспектора Минобороны Игоря Воронченко пришли к выводу, что Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский не обладает объективной информацией о ситуации в ВСУ. С целью провести полную ревизую деятельности чиновников Минобороны и вооруженных сил, профильный комитет уже инициировал создание проверяющей комиссии с участием представителей Офиса президента.

Ранее сообщалось, что курсант одного из военных учебных заведений Украины снял видео своего обеда, которое вызвало массу возмущений.

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