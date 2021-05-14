Что происходит в украинской армии при Хомчаке и Таране

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Станислав Молчанов
Главный инспектор
Минобороны Игорь Воронченко заявил о кризисе в украинской армии и нерешенных
проблемах взаимодействия между главами ВСУ и Минобороны – Русланом Хомчаком и Андреем Тараном. Об этом сообщают
"Подробности".
Армия Украины. Фото из открытых источников
По словам Воронченко, в
ВСУ полностью остановлено строительство военных арсеналов, на передовой —
некачественное питание, а на закупках оружия и бронежилетов якобы возможна коррупция.
Воронченко также указал на отсутствие взаимопонимания между руководством ВСУ и
Минобороны, в том числе он заявил о дублировании функций.
Волонтеры, в свою
очередь, выразили критику военного руководства после их выступлений на форуме
"Украина 30". Там главнокомандующий ВСУ, например, заявил о намерениях
"перейти к стратегическим закупкам вооружения".
По словам Кирилла
Данильченко, высказывания Хомчака никак не соотносятся с реальностью.
Данильченко добавил, что "красивые картинки и мечты на форумах прекрасны", но не более чем.
Заявление
министра обороны Тарана на том же форуме о том, что Украина
"лидирует" среди всех претендентов на пути к НАТО, также вызвало
вопросы в среде военных. К примеру, обещанное еще с прошлого года электронное
оружие против дронов так и не куплено.
Более того, по данным
"Вести. Юа", наблюдается деморализация военных, с которым руководство ВСУ не
может справиться. Издание сообщает, что данные об алкоголизме и наркотиках на
передовой якобы скрываются, тогда как Сеть привело в шок видео с самоубийством солдата.
Как поясняет
ветеран Евгений Бикренев, дисциплины нет из-за провальной кадровой политики. По
его словам, ряд ключевых должностей заполнен по принципу "его рекомендовал
правильный олигарх". Как заявил ветеран, так же ведет кадровую политику и
якобы "рекомендованный олигархом Коломойским" Хомчак. Подобное
положение дел, уверен Бикренев, будет только усугублять наблюдающуюся
"деградацию".
Отметим, что
депутаты Верховной рады после заслушивания отчета инспектора Минобороны Игоря
Воронченко пришли к выводу, что Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский
не обладает объективной информацией о ситуации в ВСУ. С целью провести полную
ревизую деятельности чиновников Минобороны и вооруженных сил, профильный
комитет уже инициировал создание проверяющей комиссии с участием представителей
Офиса президента.
Ранее сообщалось,
что курсант одного из военных учебных заведений Украины снял видео
своего обеда, которое вызвало массу возмущений.
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