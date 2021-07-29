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"Хочется верить, что он патриот", - член партии "Демократична Сокира" Юрий Гудмынко о Зеленском

Юлий Гудыменко рассказал, считает ли Зеленского патриотом

сегодня, 21:15
Автор:

Мокрик Анастасия

В интервью изданию "Комментарии" один из основателей политической партии "Демократична Сокира" Юрий Гудыменко рассказал о том, является ли по его мнению президент страны Владимир Зеленский патриотом. 

"Хочется верить, что он патриот", - член партии "Демократична Сокира" Юрий Гудмынко о Зеленском

Сооснователь партии "Демократична Сокира" Юрий Гудыменко - фото: Facebook

После новогоднего поздравления в 2020 году, когда в своей речи Зеленский сказал о том, в паспорте украинцев нет строки "патриот", "малорос", "ватник" или "бандеровец" и всем нужно научиться жить вместе и в уважении друг к другу. Сразу после этого на него свалилось большое количество негатива. В социальных сетях тогда даже запустили флешмоб с хештегом #дляменяестьразница.

По словам Юрия Гудыменко, ему очень хотелось бы верить в то, что глава государства является патриотом. А вместе с ним и каждый из президентов. Однако относительно Владимира Зеленского политик имеет некоторые предостережения. 

Свое мнение он обосновал тем, что сегодняшний президент пришел из мира шоу-бизнеса, а поэтому базовые ценности украинской патриотической среды могут быть для него не совсем понятными.

"Я уверен в том, что ему действительно трудно понять, почему люди рискуют жизнью за Родину, идут под пули, занимаются волонтерством, отдают свою жизнь за непонятные для него вещи, вместо того чтобы выступать на сцене и зарабатывать хорошие деньги", — отметил Гудыменко. 

Политик подчеркнул, что надеется на то, что Зеленский все же придет к пониманию этих вещей. Кроме того, он хочет, чтобы обстоятельства заставили главу государства поверить в искренность тех, кто проливает кровь за Украину.

Напомним, ранее издание "Комментарии" выпустило полное интервью с Юрием Гудыменко. Ознакомиться с ним вы сможете здесь



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