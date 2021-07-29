logo
Русский Українська

BTC/USD

39829.60

ETH/USD

2329.44

LTC/USD

140.34

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Пойдет ли на парламентские выборы партия "Демократична Сокира"
commentss НОВОСТИ Все новости

Пойдет ли на парламентские выборы партия "Демократична Сокира"

Политик сообщил, что политическая сила таки планирует получить мандаты в Раде

сегодня, 18:57
Автор:

Лиля Воробьева

В парламенте может появиться еще одна политическая сила. Об этом в интервью изданию "Комментарии" заявил один из основателей политической партии "Демократическая сокира" и ее лидер Юрий Гудименко.

Пойдет ли на парламентские выборы партия "Демократична Сокира"

Юрий Гудименко (фото из открытых источников)

Политик заявил, что их партия — не еще один очередной политический проект, который продлится один день. По его словам, команда трезво оценивает свои силы и свой потенциал.

"Безусловно, собственно парламентское представительство входит в наши планы. Мы не политический проект продолжительностью в один день или продолжительностью в одну избирательную кампанию. Мы пришли надолго. За нами, правда, не стоят олигархи, за нами не стоят миллиардеры. Это дает нам больше свободы и не обязывает нас корректировать и изменять свой курс. Но мы трезво оцениваем свой потенциал и свои силы. Обычно — и эта схема уже является проверенной нами на протяжении местных выборов — мы заключаем соглашение с нашими политическими партнерами и союзниками и вместе проводим избирательную кампанию. Опыт подсказывает нам, что эта схема является эффективной ", — заявил Юрий Гудименко.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что  лидер политической партии "Демократическая сокира" Юрий Гудыменко пытается привлечь Зеленского к уголовной ответственности за 111 статьей за срыв операции по задержанию российских наемников из частной военной компании "Вагнер".

По словам политика, в Украине возможно все. Украинцы раньше верили в то, что невозможно сбросить Януковича и что невозможно отбиться от российской агрессии, но все это стало реальностью. Поэтому Гудыменко уверен в том, что украинский народ не позволит Зеленскому править вечно и что, как только закончится его срок пребывания у власти, и как только он потеряет тот иммунитет, который предусматривает президентский пост, он будет привлечен к уголовной ответственности.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/interview/yuriy-gudymenko-my-prishli-nadolgo-681007.html
Теги:
comments

Обусуждения

гость

сегодня, 18:18

Если шоколадный ублюдок бабла подкинет,то пойдут.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ