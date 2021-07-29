Пойдет ли на парламентские выборы партия "Демократична Сокира"

В парламенте может появиться еще одна политическая сила. Об этом в интервью изданию "Комментарии" заявил один из основателей политической партии "Демократическая сокира" и ее лидер Юрий Гудименко.

Юрий Гудименко (фото из открытых источников)

Политик заявил, что их партия — не еще один очередной политический проект, который продлится один день. По его словам, команда трезво оценивает свои силы и свой потенциал.

"Безусловно, собственно парламентское представительство входит в наши планы. Мы не политический проект продолжительностью в один день или продолжительностью в одну избирательную кампанию. Мы пришли надолго. За нами, правда, не стоят олигархи, за нами не стоят миллиардеры. Это дает нам больше свободы и не обязывает нас корректировать и изменять свой курс. Но мы трезво оцениваем свой потенциал и свои силы. Обычно — и эта схема уже является проверенной нами на протяжении местных выборов — мы заключаем соглашение с нашими политическими партнерами и союзниками и вместе проводим избирательную кампанию. Опыт подсказывает нам, что эта схема является эффективной ", — заявил Юрий Гудименко.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что лидер политической партии "Демократическая сокира" Юрий Гудыменко пытается привлечь Зеленского к уголовной ответственности за 111 статьей за срыв операции по задержанию российских наемников из частной военной компании "Вагнер".

По словам политика, в Украине возможно все. Украинцы раньше верили в то, что невозможно сбросить Януковича и что невозможно отбиться от российской агрессии, но все это стало реальностью. Поэтому Гудыменко уверен в том, что украинский народ не позволит Зеленскому править вечно и что, как только закончится его срок пребывания у власти, и как только он потеряет тот иммунитет, который предусматривает президентский пост, он будет привлечен к уголовной ответственности.





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