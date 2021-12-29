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Порошенко дал интервью в Польше: основные месседжи (ВИДЕО)

Порошенко заявил, что вернется в Украину и ответит на все вопросы правоохранителей

сегодня, 10:55
Автор:

Людмила Слободенюк
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Накануне вечером пятый президент Украины Петр Порошенко дал интервью на "5 канале" журналистке Ларисе Губиной. Разговор прошел в Польше. Порошенко рассказал о своем видении ситуации в Украине и всевозможных внешних угроз для Украины. Видео из интервью уже обнародовано на youtube-канале "5 канала".

Порошенко дал интервью в Польше: основные месседжи (ВИДЕО)

Петр Порошенко. Фото с Facebook

"Мой опыт общения с Путиным дает мне возможность дать совет лидерам стран Европы. Первое – не бойтесь Путина. Как только вы начнете его бояться – вы проиграли. Вы должны четко отстаивать интересы демократического мира. Путин уже не впервые демонстрирует такое поведение. Когда Польша вступала в НАТО, разве он вел себя иначе? Так же выдвигал ультиматумы, и так же мир говорил, что это не дело России. Не ему включать и выключать зеленый свет светофора," — сказал Порошенко.

Петр Порошенко подробно остановился на энергетическом кризисе в Украине, раскритиковав решение действующей власти.

"За то, что Зеленский и все это его окружение из "95 квартала" довели страну "до ручки", должна быть ответственность. Вы взяли на себя право принимать решения, несите и ответственность. Пока от этого страдает только украинский народ, только украинский экономика и безопасность," — подытожил Петр Порошенко.
Также пятый президент Украины не обошел и вопрос отношений с действующим руководителем Украины и обвинение Порошенко в государственой измене. Он еще раз подтвердил свою позицию, что планирует возвращаться в Украину.

"Главное – перед тем как начинаешь расследование, не выйти сам на себя. Это и есть переворот – то, что на День ФСБ Зеленский сделал такой подарок Путину, "подозрение" мне как пятому президенту, 5 лет дававшему отпор российской агрессии . Вам очень тяжело будет это объяснять в будущем," — сказал Порошенко.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W9u3htzdu18&t=598s
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