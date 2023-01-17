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Гороховский передумал судиться с Приватбанком

Бывший акционер отказался от иска из-за bail-in

сегодня, 11:38
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Автор:

Давиденко Евгения

Хозяйственный суд Киева закрыл производство по делу по иску бывшего акционера Приватбанка Олега Гороховского, соучредителя Monobank. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Гороховский передумал судиться с Приватбанком

Фото: https://itc.ua/


Дело по иску Олега Гороховского, ранее владевшего 0,32% акций банка, закрыли на основании заявления истца об отказе от иска.


В целом в Хозяйственном суде Киева рассматривается более 40 судебных дел, в которых фигурируют бывшие владельцы ныне государственного Приватбанка о признании недействительной процедуры bail-in.


Известно, что Хозяйственный суд в июле 2020 г. закрыл производство по иску Гороховского о признании недействительными договора купли-продажи акций Приватбанка, в результате которого банк был национализирован. Соответствующее решение было принято на основании норм "банковского" закона №590.


Однако вскоре суды апелляционной и кассационной инстанций отменили решение о закрытии производства и вернули дело в рассмотрение Хозяйственного суда.


Напомним, 18 декабря 2016 года правительство приняло решение о национализации Приватбанка, докапитализировав одно из крупнейших финучреждений страны более чем на 155 млрд гривен. Вместе с тем была проведена процедура bail-in – принудительная конвертация депозитов в акции, что фактически означало списание долгов банка перед рядом кредиторов, в т.ч. связанными лицами. Крупнейшими акционерами банка были бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Комментарии писали , что французский суд в городе Шамбери уволил украинского бизнесмена Константина Жеваго под залог





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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/884779.html
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