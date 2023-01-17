Гороховский передумал судиться с Приватбанком

Хозяйственный суд Киева закрыл производство по делу по иску бывшего акционера Приватбанка Олега Гороховского, соучредителя Monobank. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Фото: https://itc.ua/





Дело по иску Олега Гороховского, ранее владевшего 0,32% акций банка, закрыли на основании заявления истца об отказе от иска.





В целом в Хозяйственном суде Киева рассматривается более 40 судебных дел, в которых фигурируют бывшие владельцы ныне государственного Приватбанка о признании недействительной процедуры bail-in.





Известно, что Хозяйственный суд в июле 2020 г. закрыл производство по иску Гороховского о признании недействительными договора купли-продажи акций Приватбанка, в результате которого банк был национализирован. Соответствующее решение было принято на основании норм "банковского" закона №590.





Однако вскоре суды апелляционной и кассационной инстанций отменили решение о закрытии производства и вернули дело в рассмотрение Хозяйственного суда.





Напомним, 18 декабря 2016 года правительство приняло решение о национализации Приватбанка, докапитализировав одно из крупнейших финучреждений страны более чем на 155 млрд гривен. Вместе с тем была проведена процедура bail-in – принудительная конвертация депозитов в акции, что фактически означало списание долгов банка перед рядом кредиторов, в т.ч. связанными лицами. Крупнейшими акционерами банка были бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Комментарии писали , что французский суд в городе Шамбери уволил украинского бизнесмена Константина Жеваго под залог





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!